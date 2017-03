CURI SVE VIŠE INFORMACIJA O STRAVIČNOM MOBINGU U ZAGREBAČKOM VRTIĆU: ‘Ona je terorist, zbog nje sam povraćao na poslu’

Na optužbe Sindikata obrazovanja, medija i kulture (SOMK) da zastrašuje odgojitelje zagrebačkog dječjeg vrtića Remetinec, zbog čega su neki sporazumno napustili službu, ravnateljica Merica Matijević odgovara da je u posljednjih nekoliko godina izložena sustavnom pritisku nekoliko radnica koje su, prije nego što su se učlanile u sindikat, pisale anonimne prijave protiv nje.

Matijević u izjavi Hini tvrdi da su je te radnice prijavljivale s navodima poput “treba se javiti kad izlazimo s posla”, “treba odobrenje za zamjenu smjene”, ali su inspekcijski i stručno pedagoški nadzor i ostale potrebne revizije utvrdili da nema nepravilnosti u radu ustanove koju vodi.

Ravnateljica je proteklog vikenda, nakon što su priče o zlostavljanju dospjele u javnost, sazvala hitan sastanak koji je trajao od 18 pa sve do 21:40 sati. Če6tvero djelatnika tamo je reklo kako su izloženi mobingu.



Mnogi se boje priznati da su mobingirani

‘Ravnateljica nas je sve pitala ‘Tko se od vas osjeća mobingiranim?’, na što smo samo nas četiri ustale i rekle da smo to mi. Ostali su bili blijedi i šutjeli su. Na kraju sastanka jedna osoba pitala je li netko za smjenu ravnateljice, ja sam se digla i rekla ravnateljici da stojim iza svih ljudi koji su me zvali i rekli mi da su mobingirani, ali se boje njoj to priznati. Rekla sam i to da želim povratak otpuštene psihologinje te da ću potpisati zahtjev za smjenu ravnateljice.

Na kraju je na pitanje koji je zaključak sastanka jedna kolegica ustala i rekla ‘Ne želim ništa komentirati, samo ću reći, ravnateljice 80 posto nas pred vama uvijek šuti, pametnome dosta’ i onda smo joj svi zapljeskali. Sve kolege su u strahu, zovu me i daju mi podršku što sam joj se usudila suprotstaviti. Dok je satima trajao sastanak, muževi kolegica su vani trubili u autima, bijesni zbog svega što nam se događa’, ispričala je za Index Nives Petrić.

Javilo se još nekoliko ljudi koji su posvjedočili kako su dobili otkaz u vrtiću.

‘Bila sam prisiljena na sporazumni otkaz’

‘Bila sam prisiljena na sporazumni otkaz. Ravnateljica mi je rekla ako ga sama ne podnesem, da će njeno obrazloženje u otkazu biti takvo da me nikad nitko neće htjeti zaposliti. Moram napomenuti da sam bila na zamjeni i već četvrta osoba u 3 godine na tom istom radnom mjestu. Bilo mi je grozno raditi za nju, po noć bih se budila u suzama. Uvjeravala me da sam nesposobna i vršila je konstantan pritisak na mene te mi stvarala ogroman stres. Rekla mi je da bi bilo najbolje da sama dam otkaz. Kad sam joj rekla da nisam došla raditi da bih dala otkaz, rekla mi je ‘Dobro vidjet ćemo’. Od straha sam na kraju dala zahtjev za sporazumnim prekidom radnog odnosa’, ispričala je bivša djelatnica vrtića, koju je na njezinom radnom mjestu zamijenila druga osoba koja nosi isto prezime kao i ravnateljica – Matijević.

O karakteru ravnateljica progovorio je i bivši glavni kuhar DV-a Remetinec. Njemu je, kaže, muka čuti njezino ime, iako već godinama ne radi tamo. Vrtić je napustio potpisavši sporazumni otkaz.

‘Povraćao sam na poslu’

‘Ravnateljica je bila katastrofa, ona zaista nije normalna, prošao sam sve i svašta, no ona je bila terorist. Nemam druge riječi za nju. Kad je dolazila u vrtić, morali smo ostaviti sav posao samo da bismo njoj skuhali kavu. Djeca su za ručak imala gulaš ili paprikaš, a onda bismo mi morali izdvojiti meso koje se posebno za nju pohalo. Stavili bismo ga u posudicu pa bi ga ona odnijela doma. Ja sam bio glavni kuhar, morao sam pisati hodograme za ljude, za svakog u kuhinji tko što mora raditi. Tjedan dana unaprijed i još tijekom dana za taj isti dan. Bilo je toliko mnogo papirologije da sam morao dva sata duže ostajati na poslu i još sam doma morao pisati. To me ubijalo. Meni su konstantno nosili neke papire. Morao sam i potpisivati narudžbenice bez stavke, bez da sam vidio što se naručuje’, ispričao je bivši kuhar koji je rekao kako je na poslu povraćao od muke.

“Samo povjerenica i njezina zamjenica traže moju smjenu”

Za tvrdnje sindikata o zastrašivanju Matijević kaže da “predstavljaju obrazac rada tog sindikata i njegovih nekoliko članica”, jer samo povjerenica i zamjenica povjerenice u ustanovi traže njezinu smjenu dok ostali radnici ne žele ni smjenu niti ostavku.

Matijević tvrdi da u devet godina rada u ustanovi nije zabilježena prijava povrede dostojanstva radnika te da su predsjednica sindikata i povjerenica bile na službenom dogovoru o radu sindikata, a tada su izjavile da nema problema u odnosu sindikalnog članstva i ravnateljice.

Predsjednica sindikata Božica Žilić tvrdi, međutim, da se sa zastrašivanjem, prozivanjem radnica i davanjem opomena za navodno skrivljeno ponašanje počelo unatrag godinu dana, otkad je sindikat osnovao podružnicu u vrtiću.

Osmero ljudi otišlo iz vrtića zbog pritisaka ravnateljice

“Onog trena kad bi ravnateljica poželjela da vas više nema, pozvala bi vas na razgovor u četiri oka i ponudila opciju sporazumnog raskida ugovora o radu ili otkaz skrivljenim ponašanjem”, rekla je u ponedjeljak Žilić, navodeći da je radni odnos pod takvim pritiskom napustilo osmero ljudi, dok je dječja psihologinja Sanja Vdović dobila otkaz zbog skrivljenog ponašanja nakon 22 godine službe.

Ravnateljica tvrdi kako nije točno da su ti ljudi pod njezinim pritiscima napuštali radna mjesta, dok za otkaz kolegici skrivljenim ponašanjem kaže da takvom odlukom nitko nije sretan, ponajmanje ona, jer je uložila devet godina rada u izgrađivanje timske odgovornosti i rada.

“Ni u jednom trenutku nisam mijenjala ponašanje”

Odbacuje optužbe da je otkaz dan izvan procedure, te ističe da je kolegica u ustanovi iskoristila mogućnost zahtjeva za zaštitu prava radnika u propisanom roku i propisanoj proceduri. Matijević kaže da je “osjećaj pritiska nekih radnica zbog sudjelovanja u anonimnom podnesku stvar osobne savjesti”, ali da ona ni u jednom trenutku prema tim radnicama nije mijenjala svoje ponašanje.

“Voljela bih da se SOMK uključio u problem mnogo prije pa bi možda pomogao da radnica uoči potrebu korigiranja ponašanja i možda do svega ne bi ni došlo“, kaže ravnateljica.