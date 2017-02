RATNI ZLOČINAC SLAO PORUKE S OLTARA KARLOVAČKE CRKVE: ‘U zatvoru sam pronašao Boga’

Jedna je crkva u Karlovcu kao propovjednika ugostila osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića. Kordić je jučer u Nacionalnom svetištu svetog Josipa Crkve u Hrvata u Karlovcu govorio o svom iskustvu s Bogom i zatvorom, ali nije se spominjao razlog njegova zatvaranja i zločinačka prošlost, piše N1.

Kordić je jedan od osuđenika koji su se naglo okrenuli religiji, a bez obzira na osudu za ratne zločine, okupljenima se obratio s oltara. Nisu se spominjali razlozi njegova kažnjavanja, a o njegovu je gostovanju izvijestio SvetiJosip.com u članku pod naslovom ‘U zatvoru pronašao Gospodina’.

‘Krunica je najmoćnije oružje koje sam imao u Haagu’

Govorio je kako ga je obogatilo iskustvo u kojem je u zatvoru pronašao Boga. U tekstu se spominje samo kako je 17 godina proveo u Haagu, ali ne i zbog čega.

‘Mnogo je Božjih zahvata u našoj obitelji. Krunica je bila uvod u sve to, ona je bila najmoćnije oružje s kojim sam došao u Haag. I prepustio sam se Gospodinu u svojoj maloj sobici i On me pročišćavao. Nisam bio ni svjestan koliko grijeha i koliko lošega ima u meni. Bog me odgajao u strogoj ljubavi i bio sam uronjen u tu Božju ljubav. Nakon godinu dana doživio sam živi susret s Bogom i od tada sam znao da mogu izaći iz toga uzništva kao najslobodniji čovjek’, rekao je Kordić.



Govorio je i kako je njegova ljubav prema domovini rasla tijekom boravka u zatvoru.

OSUĐENI RATNI ZLOČINAC U KOLONI ŽELJKE MARKIĆ: ‘Neka ovo sjeme koje je posijano raste i neka bude puno Hodova za život’

Govor popraćen velikim pljeskom

‘Naša domovina je zaštićena. Vidim da ovdje nema mnogo mladih – odlaze prema Irskoj, preko oceana. Vjerujem da će se vraćati tisuće mladih… pitam se hoće li po povratku imati Krista’, rekao je Kordić i poručio da je Hrvatska Kristova te da bi svaki Hrvat trebao jednom u danu izmoliti Oče naš za domovinu, pa joj nikakvo zlo neće ništa učiniti.

Vjernici su njegov govor popratili velikim pljeskom, a nakon njega je govorila i njegova supruga Venera, a svećenik je na kraju rekao da je Kordiću u zatvor prenosio poruke vjernika da za njih moli.

Podsjetimo, Dario Kordić osuđen je na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina u Ahmićima, gdje je u travnju 1993. ubijeno 116 civila, među njima i 11 djece.

Iz zatvora u Austriji je pušten 2014. nakon odsluženja dvije trećine kazne.

