RATNI VETERAN ZAPRIJETIO: ‘Plenković ima 72 sata da riješi problem, inače ćemo organizirati 100 brodova koji će zaštititi granicu’

Pismo je danas objavilo nekoliko ekstremno desnih medija

Nekoliko desničarskih medija u Hrvatskoj danas je objavilo otvoreno pismo ratnog veterana Petra Janjića Tromblona upućeno premijeru Andreju Plenkoviću vezano za granični spor sa Slovenijom. Tromblon je Plenkoviću postavio ultimatum – ili će kroz 72 sata javnosti objaviti kako misli riješiti problem sa Slovenijom, ili će on ‘organizirati sto ribarskih brodova i brodica hrvatskih branitelja sa cijeloga Jadrana koji će zaštititi hrvatsku morsku državnu granicu sa Slovenijom od nezakonitoga upada tuđe policije u hrvatske teritorijalne vode’.

Pismo Petra Janjića Tromblona objavljeno je i na Direktno.hr, portalu bliskom HDZ-u. Prenosimo ga u cijelosti.

Već danima pratim kriminalno, ucjenjivačko i vandalsko ponašanje Republike Slovenije prema Republici Hrvatskoj, te jalovo, neodgovorno i ambivalentno, a nadasve protuzakonito djelovanje Vlade Republike Hrvatske u vezi opasne političke situacije u graničnom ‘problemu’ sa Slovenijom.



Želim naglasiti da smo obranili i stvorili Republiku Hrvatsku uz velike žrtve, velike patnje i velike financijske troškove koje nam je donio protekli rat. I danas smo svjedoci mnogih grobova, mnogih porušenih sakralnih objekata i mnogo naših najmilijih koji se vode nestalima. Imamo Domovinu, ali smo je skupo platili. Proteklih 26 godina svjedoci smo bijede naše vanjske politike u rješavanju mnogih krucijalnih pitanja za budućnost Republike Hrvatske, a shodno tome razvidno je da nije riješen niti jedan ozbiljan problem po pitanju granica sa susjednim državama osim s Republikom Mađarskom. I sam svjedočim nerješavanju pitanja državne granice sa Republikom Srbijom, jer je upitno 24000 hektara hrvatskog teritorija, uključujući i opće poznatu Šarengradsku adu.

Gospoda iz Vlada se ponašaju kukavički

Dugih 26 godina gospoda u Ministarstvu vanjskih poslova su za svoje debele plaće radili za svoju korist, a ništa za ono za što su bili plaćeni, a to je i rješavanje pitanja granica u trajnom smislu. Gospoda iz svih saziva Vlada RH u ovih 26 godina, a tako i danas, u kontaktima sa drugim državama ponašaju se kukavički, poltronski i potpuno su nesvjesni date im odgovornosti za rješavanja ovih iznimno važnih pitanja za opstojnost Države, te sa svojom namjernom neaktivnošću krše Ustav RH, nanose neprocjenjivu materijalnu štetu, ponižavaju cijeli hrvatski narod i pljuju sve žrtve iz obrambenog Domovinskog rata.

To sve nije slučajno nego se radi planski i programirano bez znanja i dozvole Hrvatskoga naroda. Želim naglasiti, da mi hrvatski branitelji od Iloka do Cavtata nismo dali jedan centimetar Hrvatskoga tla niti jednome agresoru. Za našu Domovinu, za naš gen, za naš narod i za naš teritorij mi smo hrabro i časno ginuli i nismo se u tim teškim vremenima bavili politikom. Naše žrtve i naši najmiliji danas se okreću u grobu sa ovakvim neodgovornim i kukavičkim ponašanjem svih dosadašnjih vlasti uključujući i ovu.

Oduzimate kruh hrvatskom ribaru

Ne, gospodo, vi nemate mandat da kršite Ustav RH, vi nemate mandat da oduzmete kruh hrvatskom ribaru i na koncu, vi nemate mandat da bi ponižavali žrtvu i hrvatski narod. Iz službenih međudržavnih komisija izbacili ste najveće pravne stručnjake po pitanju graničnih sporova, tipa Davorina Rudolfa, a doveli ste ljude kojima državni teritorij nije u srcu, a još manje opstojnost jednog jedinog ribara.

Svi smo svjedoci kakva nam je takva diplomacija, ne može i nema više što za reći Slovencima i da se ova kriza može samo produbiti i pogoršati. Diplomacija u proteklih dvadeset i šest godina je svoje pokazala da se sa njima ne može postići zakonsko i mirno rješenje. Pitam ja sve iz Vlade RH, zašto se uporno pozivate da se svi suzdržimo od izazivanja incidenata? Zar je incident ploviti u svojem moru, ribariti u svojem moru, kako vi kažete, Plenkoviću? Zar je incident privesti tuđinski patrolni policijski brod koji je neovlašteno ušao u naše teritorijalne vode i vrši teror nad našim ribarima? Postavljam pitanje zar Hrvatska nije 15. siječnja 1992. godine priznata od svih zemalja, a nadalje i od Slovenije u tim istim granicama? Odakle uopće Sloveniji pretenzije na naš državni teritorij koji je oduvijek pripadao Hrvatskoj? Najmanje sam očekivao od ove Vlade da Slovencima i Europskoj uniji i fizički stave do znanja da je to državna granica Republike Hrvatske pod kojom je međunarodno priznata i Republika Hrvatska i Republika Slovenija. Očekivao sam da će moja Vlada reći Slovencima: ‘E sada je dosta maltretiranja i ponižavanja, političkih laži, kriminalnih aktivnosti u arbitraži i kriminalnih ataka’ te kako će im se staviti do znanja da ako još jednom njihov policijski ili patrolni brod prijeđe u teritorijalne vode Republike Hrvatske, da će biti zaplijenjen, a posada sankcionirana.

Očekivao sam od moje Vlade da će Slovencima poručiti da su ispunjeni svi prijateljski, zakonski i diplomatski protokoli za obostrano zadovoljavajuće rješavanje državnog spora. Očekivao sam od moje Vlade i da će im javno poručiti da ako se budu i dalje služili ucjenjivačkim, kriminalnim i protuzakonitim radnjama, biti direktno odgovorni i za sve druge veće posljedice koje mogu nastupiti, a koje se moraju adekvatno popratiti Ustavom određenim odlukama, propisanim o zaštiti državne granice, a to je slanje ‘Petra Krešimira IV’, ‘Vukovara’…

Direktno su odgovorni za ovu krizu

Na žalost, danas smo svi svjedoci straha, nesigurnosti i neznanja naših istarskih ribara poradi političke i zakonske nedorečenosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te ministara unutrašnjih i vanjskih poslova, koji su direktno odgovorni za ovu državnu krizu, financijsku štetu ribarima te stvaranju osjećaja nezadovoljstva među hrvatskim braniteljima i hrvatskim narodom sa svojom neodlučnošću i neodgovornošću. Stoga, kako se ovaj opasni problem ugroze hrvatskog državnog teritorija na morskoj i kopnenoj granici s Republikom Slovenijom, nije adekvatno riješio, a u buduće ni ne vidim izgleda za pozitivno rješavanje i meni ovog osobnog problema, ne preostaje mi ništa drugo nego da pokušam sa svojim prijateljima od Cavtata do Savudrije odgovoriti na adekvatan i jedini mogući način:

‘Gospodine premijeru, Andreju Plenkoviću, ako u roku od 72 sata ne budete izašli pred hrvatski narod s jasnom izjavom što ćete učiniti u zaštiti hrvatske državne granice, u zaštiti hrvatskog ribara i na koncu u zaštiti Ustava Republike Hrvatske poduzet ću slijedeću aktivnost: organizirat ću sto ribarskih brodova i brodica hrvatskih branitelja s cijeloga Jadrana koji će zaštititi hrvatsku morsku državnu granicu sa Slovenijom od nezakonitog upada tuđe policije u hrvatske teritorijalne vode, osigurati neometano ribarenje hrvatskom ribaru iz Istre kako bi mogao neometano izlovljavati ribu te tako prehranjivati svoju obitelj, zaštititi Ustav RH u punom smislu riječi, a nakon toga ćemo brodice dovesti na Markov trg. E, da ne zaboravim. Ne koristite se u ovoj akciji s ministrom Medvedom (kao tampon zonom), jer on isto misli po ovom pitanju kao i mi. Ma bar to sigurno znate!’, napisao je Tromblon.