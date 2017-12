RASTROŠNA BIVŠA NAČELNICA: ’35 kg janjetine za svoj rođendan i 9 skupih mobitela HDZ-ovka je platila novcem općine’

Za čak četiri iPhonea 7 od 32 gigabajta, isti broj Samsung Galaxyja J3 i jedan Samsung Galaxy A5 te 35 kilograma janjetine bivša načelnica dala je više od 50 000 kuna novca općine

Luka Perinić (26) iz Pokreta mladih u lipnju je nakon lokalnih izbora došao na čelo zadarske Općine Vrsi. Na tom je mjestu naslijedio HDZ-ovku Sandru Vukić koja je čak deset godina vodila spomenutu općinu. Perinić tvrdi kako je, odmah po preuzimanju, funkcije shvatio da je bivša garnitura novac općine trošila netransparentno.

“Nakon što smo dobili izbore, u općini sam upalio računalo koje je pripadalo načelniku, no svi su podaci bili izbrisani, što je u meni probudilo sumnju da se ovdje nešto opako skriva. Angažirao sam IT stručnjake koji su uspjeli izvući podatke za razdoblje od 2007. do 2017. Uvidom u fakture doznalo se kako je načelnica općine dan prije svog rođendana od tvrtke iz Benkovca naručila 35 kilograma janjetine, koji su plaćeni 5365,50 kuna iz proračuna općine Vrsi. Da budem precizan, ona je naručila nešto više od 35 kilograma janjetine i to je općina Vrsi morala platiti. Meni je to naprosto nevjerojatno, rekao je novi načelnik za 24 sata,





No, na fakturama koje je novinarima dao na uvid, vidi se da bivša načelnica općinski novac nije trošila samo na čašćenja janjetinom. Ona je, naime, potrošila i nekoliko desetaka tisuća kuna na skupe mobitele. Konkretno, Vukić je kupila čak devet skupih uređaja, a potpisala je i ugovor o mjesečnim tarifama.

“Gospođa Vukić je, kao što je vidljivo u spornom R1 računu iz Vipneta, kao načelnica Općine Vrsi kupila četiri iPhonea 7 od 32 gigabajta, isti broj Samsung Galaxyja J3 i jedan Samsung Galaxy A5 uređaj. Kao načelnik sam otišao u poslovnicu i deaktivirao svih devet SIM kartica. Mi smo pisanim i usmenim putem u više navrata od bivše načelnice tražili da nam vrati tih devet uređaja jer oni nisu njeno osobno vlasništvo. Odnosno, prema svemu sudeći, ipak jesu jer nam ih ona odbija vratiti. Međutim, nama svaki mjesec dolaze računi od skoro dvije tisuće kuna i to će nam dolaziti sve dok se ugovor ne isplati do kraja. Mislim da je tu počinjena šteta veća i od 50 tisuća kuna kada se zbroji i oduzme sve”, rekao je Perinić.

Prozvana bivša načelnica optužbe nije htjela komentirati, a zadarska policija je potvrdila da istražuje ovaj slučaj.