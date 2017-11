RASPRODAJA TODORIĆEVIH IGRAČAKA: Za jahtu i helikopter zainteresirano 27 kupaca, no pitanje je tko će kupiti Konzum, Belje, PIK-ove

Jučerašnji društveni događaj dana u Hrvatskoj bilo je razgledavanje luksuzne jahte Riva 85 Opera u zadarskoj marini. Jahta je u vlasništvu posrnulog koncerna Agrokor, a svojedobno ju je na ime tvrtke, a za svoj i užitak svoje obitelji, kupio ‘gazda’ Ivica Todorić.

Izvanredna uprava Agrokora namjerava do kraja listopada prodati spomenutu jahtu, kao i drugu Todorićevu ‘igračku’ – helikopter.

[FOTO, VIDEO] PRODAJE SE ‘JANA’: U Zadru izložena Todorićeva jahta, zavirite u njenu luksuznu unutrašnjost… Evo koliko košta

Jahta i helikopter ‘odvraćaju’ pažnju od pravih vrijednosti

Otkako je u svibnju prinudna uprava Agrokora na čelu s Antom Ramljakom objavila javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju jahte i helikoptera, ukupno se, prema pisanju Večernjeg lista, javilo 27 zainteresiranih kupaca – 15 za jahtu i 12 za helikopter.



No, jahta i helikopter ‘igračke’ su u usporedbi s Agrokorovim kompanijama koje će također dospjeti na prodaju čim se u rujnu objave njihova financijska izvješća i utvrdi točno stanje njihovve imovine i obveza. Tek u procesu nagodbe sljedeće godine znat će se što će u prodaju, koliki će biti otpisi, mogući reprogrami…, a taj dio najviše ovisi o vjerovnicima, odnosno njihovoj željenoj brzini naplate. Budu li htjeli ubrzati prodaju, tada se sigurno neće moći postići dobra cijena – piše Večernji list.

Sugovornik Večernjeg blizak koncernu kaže da bi država trebala dobro razmisliti prije nego što se prodaju PIK-ovi koji imaju i vrijednu zemlju u Slavoniji, te da valja razmisliti i o načinu njihove prodaje: parcijalno uz manju cijenu ili okrupnjavanjem nekih tvrtki.

POČINJE LOV NA AGROKOROVE TVRTKE: Interes za Konzum, Belje i druge je neviđeno velik, javljaju se milijarderi iz Kine i Mađarske

Na zemlju u Slavoniji oko bacili Mađari, Kinezi, Arapi…

Isti sugovornik kaže kako treba voditi računa i o tome da neke od tvrtki ne postanu podružnice multinacionalnih kompanija te da nam na tržištu ostane kompanija vrijednosti veće od milijardu eura.

Procjene govore da je vrijednost imovine tvrtki koncerna oko 2,5 do tri milijarde eura, odnosno oko 20 milijardi kuna, s tim da će polovica tog iznosa nakon revizije morati biti otpisana. Međutim, ako vjerovnici, ponajprije banke, pokažu strpljenje, tvrtke bi kroz poboljšano operativno poslovanje mogle kroz neko vrijeme postići bolju cijenu. To je moguće i zbog već iskazanog interesa – u prosjeku za svaku od tvrtki postroji četiri do pet potencijalnih kupaca.

Za neke javnost već zna. Primjerice, kineski milijarder Jangxiong Hu zainteresiran je za Belje, Konzum i turističke tvrtke. Za Belje je interes pokazao i najbogatiji Mađar, Sándor Csányi, najveći dioničar OTP grupe i član odbora direktora MOL-a. On bi kupovinom Belja došao u posjed 30.000 hektara zemlje što bi ga, uz zemlju koju već posjeduje u Mađarskoj, učinilo najvećim pojedinačnim vlasnikom poljoprivrednih površina u EU. Spominje se da su na poljoprivredne površine u vlasništvu Agrokorovih tvrtki oko bacili i vlasnik osječkog Žita Marko Pipunić te neki arapski poduzetnici koji već na sličan način ‘osvajaju’ zemlju u Srbiju.

‘ON JE ZADNJA OSOBA KOJA TREBA DIJELITI SAVJETE’: Ramljak odbrusio Todoriću i najavio drastična iznenađenja nakon revizije u Agrokoru