RASKOL U VLADI ZBOG PLOČE HOS-a U JASENOVCU? HDZ iznio svoje namjere, HNS-ovci ih oštro poklopili: ‘Uklonite je u najkraćem roku’

Ministar Dražen Bošnjaković, u velikom je intervjuu za jedan dnevni list progovorio, između ostalog, i o funkcioniranju Vlade HDZ-a i HNS-a, zaključivši da su odnosi stabilni. No, čini se kako to i nije tako jer je kratko nakon njegovog medijskog istupa, oštro reagirao HNS-ov Tomislav Stojak. Točka prijepora ovog je puta HOS-ova ploča u Jasenovcu.

Bošnjaković je u velikom intervjuu za Večernji list od subote, ustvrdio da su odnosi u Vladi stabilni te da “Vlada funkcionira na konstruktivan način”, kao i to da su “postigli političku stabilnost i rast makroekonomskih pokazatelja”.

No, na pitanje novinarke o postavljenoj ploči u Jasenovcu, ministar pravosuđa je rekao: “Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima radi na tome i ono bi trebalo dati preporuke kako u budućnosti tretirati takve stvari, a za to imaju rok do ožujka 2018. godine. Kada vijeće da preporuke, onda ćemo mi unutar tih preporuka napraviti zakonski okvir i poduzeti druge mjere”.

‘Nema uporišta u zakonu da se ploča ukloni’

Ministar je upitan i da ocijeni je li trenutačno postoji uporište u zakonu da se sporna ploča ukloni, a on je istaknuo da ono ne postoji.



“Izričito uporište u zakonu ne postoji. Grb HOS-a, unutar kojeg je ZDS, službeno je registriran i priznat. Teško je sada suditi da se tim pozdravom u amblemu HOS-a poziva na vraćanje u prošla vremena jer su pripadnici HOS-a, noseći taj grb, ginuli za Hrvatsku, i to za Hrvatsku koja poštuje demokratske standarde, koja je demokratski uređena i koja poštuje prava nacionalnih manjina. Dakle, njihovi motivi u Domovinskom ratu bili su borba za takvu Hrvatsku, a ne veličanje propalih režima. Na saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, s druge strane, prihvatili smo tezu da ploča s pozdravom “ZDS” u Jasenovcu može vrijeđati ljude koji su ondje stradali zbog rasne i nacionalne pripadnosti. No dobro je da je osnovano Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima kako se ta priča ne bi rješavala na brzinu i pod tenzijama”, smatra Bošnjakovič.

S obzirom da se zakon kojim bi se sankcionirali simboli totalitarizama neće donijeti prije nego što povjerenstvo završi s radom, onda očito ni ploče dotad neće biti maknute.

Stojakova oštra poruka HDZ-u

Upravo je ovo potaknulo člana Predsjedništva HNS-a Tomislava Stojaka da oštro reagira na izjave ministra pravosuđa. U videu koji je HNS postavio na Youtubeu Stojak govori kako je HNS postigao dogovor s Plenkovićem te očekuju da se taj dogovor poštuje.

“HNS smatra da je za Hrvatsku danas glavna tema hitna provedba kvalitetne obrazovne reforme te gospodarski napredak. Hrvatskoj nisu potrebna fašistička obilježja niti građani zaslužuju da ih se opterećuje raspravom o temi koja mora imati samo jedan zaključak: “Uklanjanje ploče u najkraćem mogućem roku”. Za HNS nije prihvatljivo partnerstvo u Vladi koja nije odlučna u poštivanju dogovora, reformskih odluka i potpisanih sporazuma”, poručio je HDZ-u Stojak.