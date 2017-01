RASKOL U HSS-u, STRANKU NAPUŠTA ŠEF ZAGREBAČKOG OGRANKA I 1000 ČLANOVA! Beljak poručuje: ‘Ma to je šačica uhljeba’

Nenad Matić, suspendirani predsjednik zagrebačkog HSS-a i potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine u nedjelju je izvijestio da je nakon 22 godine članstva, izašao iz Hrvatske seljačke stranke (HSS), zajedno s velikim brojem predsjednika organizacija HSS-a zagrebačkih gradskih četvrti, dadavši kako su spremni vratiti se kada HSS bude svjetonazorski i ljudski funkcionirao onako kako su je zamišljali braća Radić.

“Hrvatska seljačka stranka je način življenja. Uvijek se hvalimo našim sloganom ‘Vjera u Boga i seljačka sloga’, hvalimo se braćom Radić i poviješću HSS-a, ali činjenica je da u 2017. godini HSS nije ona ista stranka u koju smo se mi iz grada Zagreba učlanili, koju smo 20 godina stvarali”, rekao je Matić na konferenciji za novinare u predvorju Središnjice HSS-a u Zvonimirovoj ulici, okružen većinom predsjednika zagrebačkih gradskih četvrti koji su također izašli iz HSS-a.

Istaknuo je da zagrebačka gradska organizacija HSS-a ima 2000 članova, a s njim su na konferenciju došli predstavnici najjačih gradskih četvrti, od Sesveta, Gornje i Donje Dubrave, Brezovice, Novog Zagreba – Istok, Trnja, predsjednik Peščenice, predsjednik Asocijacije branitelja.





Izlazi oko 1000 članova stranke

Matić je potvrdio da su s njim iz HSS-a danas istupili predsjednici većine gradskih četvrti. Kaže da će oko 1000 članova zagrebačkog HSS-a izaći iz stranke i formirati novu političku grupaciju koja će u moderna vremena provoditi nauk braće Radić.

Navodi da je po podacima iz zagrebačke organizacije iz HSS-a u protekla tri mjeseca izašlo oko 100 do 200 članova, a da se oko 500 ne osjeća aktivnim članovima HSS-a jer u ovom sustavu Kreše Beljaka ne žele raditi.

Matić je ocijenio da je današnji HSS – u kojem se po “nedemokratskim postupcima suspendiraju kandidati za predsjednika, raspuštaju općinske, gradske i županijske organizacije, te laže u javnom prostoru” – više nije HSS u koji su se oni učlanili i dugogodišnji su članovi.

“I na žalost, s današnjim danom ćemo prestati biti članovi jedne povijesne, dobre, poštene stranke koja u ovom trenutku ima nepošteno, nekorektno vodstvo i mi ne možemo biti u tom sustavu jer kada ste član stranke trebate poštovati kredibilitet predsjednika stranke, a Krešo Beljak nema kredibilitet, na izbornoj skupštini nije legitimno izabran”, ustvrdio je Matić.

Dodao je da ono nije njihovo ‘zbogom HSS-u već samo doviđenja’. “Kada će HSS funkcionirati svjetonazorski i ljudski onako kako smo si ga mi zamišljali, onako kako su ga braća Radić osnivali, mi smo se spremni vratiti u HSS i spremni smo doprinijeti rezultatu HSS-a”, poručio je Matić.

Najavio je da će bivši zagrebački HSS-ovci napraviti grupaciju 1000 ili više članova koja će, rekao je, vrijediti najmanje oko pet do šest tisuća glasova i odlučit će tko će biti budući gradonačelnik Zagreba.

Osnivaju stranku?

Dogovorit će se, kaže, u kojoj formi će biti politički aktivni, odnosno hoće li osnovati političku stranku, ili će djelovati u formi nezavisne grupacije. Vjeruje da će im se nakon njihovog izlaska i “njihove alternative” pridružiti i neki ljudi iz ostalih dijelova Hrvatske.

Matić također tvrdi da se “iza zavjese rade dogovori Beljak – Bernardić oko koalicije s SDP-om, najviše za Zagrebačku županiju i grad Samobor gdje trebaju sačuvati pozicije župana Stjepana Kožića i Kreše Beljaka”. Rekao je da će tu onda i grad Zagreb i neke druge županije biti kolaterala, naglasivši da njima u Zagrebu koalicija s SDP-om svjetonazorski ne odgovara.

Matić je rekao da će on i Vladimir Holjak i dalje ostati zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, odraditi svoj mandat do kraja i da će on podržavati dobre prijedloge gradonačelnika Milana Bandića. Hoće li HSS i dalje ostati u Klubu gradskih zastupnika Liste grupe birača nositelja Milana Bandića i HSS-a, to će odlučiti Beljak, dodao je.

Na upit ima li potporu EU zastupnice Marijane Petir suspendirane u stranci, i nekih drugih istaknutih HSS-ovaca, rekao je da će Petir ostati u HSS-u i čekati da se završi postupak koji se protiv nje vodi u stranci, ali da on već sada može reći da će biti isključena iz HSS-a.

Također je rekao da je u Koprivničko-križevačkoj županiji “cijeli jedan korpus izašao sa županom Darkom Korenom i napravit će stranku Mrežu nezavisih lista”. Rekao je da bivši zagrebački HSS-ovci neće biti s njima u istoj političkoj grupaciji, ali da svi zajedno imaju istu poruku – “kada se makne Krešo Beljak spremni smo se vratiti u HSS”.

Matić se osvrnuo i na nedavna događanja u Hrvatskom saboru, odnosno kako je rekao “na zadnju scenu koja njima svjetonazorski nije po HSS-u”. Rekao je da kada čovjek ne poštuju instituciju Hrvatskog sabora kao što to radi zastupnik Ivan Pernar, onda sigurno predsjednik HSS-a ne smije to braniti i iza toga stajati nego to treba jasno osuditi.

Beljak: Stranka ništa ne gubi

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak za N1 je komentirao izlazak iz stranke 15-ak predsjednika gradskih četvrti.

“Riječ je o šačici ljudi kojima je osobni interes ispred stranačkog, oni to pokazuju kroz cijelo svoje djelovanje u HSS-u, ne čudi me to. Stranka neće apsolutno ništa izgubiti”, komentira Beljak.

Na pitanje ima li poruku za ljude koji napuštaju stranku, odgovorio je: “Nemam. Nadam se da će i dalje biti uhljebi kao do sada i da će uspjeti ostvarivati svoje osobne interese preko neke druge stranke.”

Beljak: Oni koji odlaze iz HSS-a su uhljebi i to će i ostati https://t.co/kQo8diVcjJ via @N1infoZG — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) January 22, 2017

Beljak odbacuje spekulacije da će stranku napustiti oko tisuću ljudi: “Mogli su reći i 10 tisuća, naravno da je to smiješno.”

“Daleko je više ulazaka u stranku nego izlazaka, samo što ljudi koji ulaze ne rade press konferencije”, kaže Beljak i zaključuje da HSS-ovci koji izlaze iz stranke žele joj naštetiti stranci i naći negdje drugdje svoje mjesto na predstojećim lokalnim izborima.

Na pitanje je li istina da će gotovo sigurno Marijana Petir biti izbačena iz stranke, odgovara:” Ja se ne bavim Marijanom Petir”.

Beljak odbacuje nagađanja da sa SDP-om sklapa koalicije za lokalne izbore. Tvrdi da lokalne organizacije HSS-a samostalno odlučuju o tome s kim će koalirati.

“Mi surađujemo s velikim brojem organizacija SDP-a, tu ćemo suradnju nastaviti u istom ili većem broju, ali ćemo nastaviti i suradnju s HDZ-om”, diplomatski odgovara Beljak, a navodi N1.