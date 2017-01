RASKOL U HSS-u, STRANKU NAPUŠTA I ŠEF ZAGREBAČKOG ODBORA! Beljak poručuje: ‘Ma to je šačica uhljeba’

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak za N1 je komentirao izlazak iz stranke 15-ak predsjednika gradskih četvrti.

“Nažalost, s današnjim danom prestat ćemo biti članovi jedne povijesne, dobre, poštene stranke koja u ovom trenutku ima nepošteno, nekorektno vodstvo”, rekao je Nenad Matić, suspendirani predsjednik zagrebačkoga gradskog odbora HSS-a koji je s većinom predsjednika gradskih četvrti HSS-a izašao iz stranke.

“Riječ je o šačici ljudi kojima je osobni interes ispred stranačkog, oni to pokazuju kroz cijelo svoje djelovanje u HSS-u, ne čudi me to. Stranka neće apsolutno ništa izgubiti”, komentira Beljak.

Na pitanje ima li poruku za ljude koji napuštaju stranku, odgovorio je: “Nemam. Nadam se da će i dalje biti uhljebi kao do sada i da će uspjeti ostvarivati svoje osobne interese preko neke druge stranke.”



Beljak odbacuje spekulacije da će stranku napustiti oko tisuću ljudi: “Mogli su reći i 10 tisuća, naravno da je to smiješno.”

“Daleko je više ulazaka u stranku nego izlazaka, samo što ljudi koji ulaze ne rade press konferencije”, kaže Beljak i zaključuje da HSS-ovci koji izlaze iz stranke žele joj naštetiti stranci i naći negdje drugdje svoje mjesto na predstojećim lokalnim izborima.

Na pitanje je li istina da će gotovo sigurno Marijana Petir biti izbačena iz stranke, odgovara:” Ja se ne bavim Marijanom Petir”.

Beljak odbacuje nagađanja da sa SDP-om sklapa koalicije za lokalne izbore. Tvrdi da lokalne organizacije HSS-a samostalno odlučuju o tome s kim će koalirati.

“Mi surađujemo s velikim brojem organizacija SDP-a, tu ćemo suradnju nastaviti u istom ili većem broju, ali ćemo nastaviti i suradnju s HDZ-om”, diplomatski odgovara Beljak, a navodi N1.