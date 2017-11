RAMLJAK U VELIKOM INTERVJUU OTKRIO ZAŠTO JE TUŽIO BERNARDIĆA: ‘Morao sam to učiniti, njemu brojni građani vjeruju’

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak rekao je da je u građanskom postupku tužio Davora Bernardića, predsjednika SDP-a, jer iznosi neistine o njemu i nizu ljudi vezanih uz Agrokor, da upornim ponavljanjem neistinitih konstrukcija nanosi ozbiljnu štetu postupku izvanredne uprave.

“Gospodin Davor Bernardić odnosi se doista krajnje neodgovorno prema postupku izvanredne uprave i neutemeljeno i bez ikakvih argumenata teško optužuje ne samo mene, nego i cijeli niz drugih koji imaju ikakve veze s Agrokorom”, rekao je Ramljak u intervjuu za subotnji Večernji list.

Istaknuo je kako se na taj nepopularan potez odlučio jer ima odgovornost za uspješan završetak restrukturiranja Agrokora.

“Kako je (Bernardić) istaknuta javna osoba kojoj brojni građani vjeruju, morao sam se odlučiti na taj nepopularan potez jer snosim odgovornost za uspješno okončanje procesa restrukturiranja Agrokora”.



Kazvaši da je u građanskom postupku tužio Bernardića “koji uporno ponavlja niz neistinitih konstrukcija čime nanosi ozbiljnu štetu postupku izvanredne uprave”, Ramljak je istaknuo da svatko od nas mora odgovarati za svoja djela i njihove posljedice prema ulozi koju imamo u društvu.

“Ja sam bio svjestan te odgovornosti kad sam preuzeo ovaj posao i snosit ću je potpuno, što smatram da trebaju činiti i svi drugi sudionici ovog procesa”, rekao je Ramljak koji smatra da se Bernardić odnosi krajnje neodgovorno prema postupku izvanredne uprave i bez ikakvih argumenata iznosi teške optužbe.

Istaknuo je da je bitno odraditi posao restrukturiranja Agrokora do kraja i “iz izgledne katastrofe povijesnih razmjera izvući najbolje što se uopće može napraviti”.

“To je posao kojeg sam se ovdje prihvatio i njime se namjeravam baviti dokle god me Vlada i Trgovački sud žele na tom mjestu”, odgovorio je Ramljak na konstataciju novinara da je postao meta napada – od Todorića do oporbe te kako se čini da je postao sredstvo za moguće rušenje Vlade.

“Ne znam za što me tko pokušava iskoristiti, no nije ni važno, jer nisam ja ovdje bitan. Na mom je mjestu mogao i može biti i netko drugi”, rekao je Ramljak i istaknuo da je bitno odraditi posao restrukturiranja Agrokora do kraja.

Nada se da će se o njemu suditi prema rezultatima, a za javno izgovorene neistine osoba iz javnog života odgovara pozivom na odgovornost pred sudom.

“Zasad su o meni sudili prema rezultatima i nadam se da će tako biti i dalje. A što se napada tiče, kako trenutačno stvari stoje, zaista nema druge nego neke javne ljude pozvati na odgovornost pred sudom za javno izgovorene neistine”, istaknuo je Ramljak i na pitanje na koga točno misli rekao kako je u građanskom postupku tužio Davora Bernardića, predsjednika SDP-a, jer “uporno ponavlja niz neistinitih konstrukcija čime nanosi ozbiljnu štetu” postupku izvanredne uprave.