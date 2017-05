RAMLJAK SE SASTAO S PREDSTAVNICIMA TIJELA VLASTI BiH: Predstavio im je novi koncept Agrokorove maloprodaje

Danas je u prostorijama Vijeća ministara BiH održan drugi sastanak izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka s predstavnicima tijela vlasti BiH, priopćeno je iz Agrokora.

Na sastanku su uz domaćina ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Mirka Šarovića bili prisutni i ministar financija i trezora BiH, Vjekoslav Bevanda, savjetnica Fadila Novalića, premijera Vlade Federacije BiH Aida Soko, ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhaković, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić, veleposlanik Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, a sa strane Agrokora izvanredni povjerenik Ante Ramljak, direktor Konzuma BiH Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Poslovnog sistema Mercator Tomislav Čizmić te izvršna direktorica marketinga Agrokor koncerna Dubravka Jusić, kao i direktori ostalih Agrokorovih kompanija u BiH i predstavnici drugih tijela vlasti BiH.

Ramljak je nakon sastanka rekao da je pred vijećem ministara BiH danas predstavio novi koncept Agrokorove maloprodaje u Bosni i Hercegovini koji predviđa ponovno uvođenje brenda Mercator na tržište BiH.

‘Radi se o prijedlogu s obzirom na to da odluka o njegovoj realizaciji još nije donesena. Konzum BiH stabilno posluje i uredno podmiruje sve svoje obveze, no odlučili smo razmotriti novi koncept poslovanja na tržištu BiH s ciljem što boljeg dugoročnog pozicioniranja Agrokorove maloprodaje i daljnjeg razvoja na regionalnom tržištu. Prilikom pripreme različitih scenarija i temeljem brojnih analiza u fokusu nam je bilo nekoliko ključnih ciljeva, a to su prvenstveno očuvanje radnih mjesta, nastavak urednog plaćanja obveza prema dobavljačima i državi te jačanje naše maloprodajne mreže. Ako koncept o kojem smo danas razgovarali, koji predviđa ponovo uvođenje brenda Mecator na tržište BiH, bude prihvaćen od strane uprava Konzuma i Mercatora, on će doprinijeti razvoju tržišta maloprodaje kroz poticanje konkurentnosti te će biti u najboljem interesu svih kupaca, zaposlenika, dobavljača, banaka i države’, rekao je Ramljak.