RAMLJAK PREUZEO VOĐENJE AGROKORA: ‘Alvarez može biti savjetnik za restrukturiranje, ali i ne mora’

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić izvijestila je u ponedjeljak da je završen sastanak u Agrokoru na kojem je izvanredni povjerenik Ante Ramljak obavio primopredaju s dosadašnjom upravom koncerna, a Ramljak je izvijestio da je od danas preuzeo vođenje koncerna te da mu je prioritet dogovoriti s bankama sve detalje za tekuću likvidnost.

“Moja prisutnost ovdje u ime hrvatske Vlade podrška je izvanrednom povjereniku i općenito uspješnosti izvanredne uprave za koju vjerujemo i uvjereni smo da će rezultirati stabiliziranjem poslovanja Agrokora i svih njegovih kompanija”, istaknula je ministrica Martina Dalić u izjavi novinarima u ponedjeljak u Agrokoru.

Kako je rekla, dosadašnja uprava izvijestila je Ramljaka o aktualnom stanju u kompaniji te ustvrdila da su se na ovaj način stekli svi uvjeti da izvanredni povjerenik može početi obavljati svoj posao prema zakonu.

BANKE SPREMNE DATI AGROKORU KREDIT OD 150 MILIJUNA EURA: ‘Todorićeva uprava? Neće biti potrebno da više dolaze na posao’



“Danas smo učinili prve i to vrlo značajne korake u smjeru razrješavanja nagomilanih financijskih teškoća u Agrokoru. Računi Agrokora danas su, po sili zakona deblokirani, s obzirom na to da je sud imenovao izvanrednog povjerenika”, rekla je Dalić.

Likvidnost osigurana

Podsjetila je da je na sastancima koje je Vlada tijekom prijepodneva održala s dobavljačima dogovoreno da će oni nastaviti isporuke roba prema Konzumu i drugim dijelovima Agrokora, a banke su osigurale nužna sredstava za osiguranje tekuće likvidnosti do 150 milijuna eura.

“U odnosu na ta sredstava, danas moramo još dovršiti dogovore o posljednjim detaljima. Međutim, ono što je cilj svih naših današnjih aktivnosti jest da se tijekom ovoga tjedna stabiliziraju sva plaćanja, da se stabiliziraju i obave plaćanja posebno prema malim dobavljačima i da u ovom preduskršnjem tjednu osiguramo da police Konzuma budu pune i da se sustav Agrokora, zajedno sa svojim zaposlenicima i dobavljačima, može približiti i vratiti u normalnu razinu poslovanja”.

Ramljak: Prioritet dogovoriti sve detalje s bankama za tekuću likvidnost

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak kazao je da je današnja primopredaja prošla u izuzetno poslovnom ozračju razgovora o operativnim prioritetima za kompaniju, izvijestivši i da je od danas on preuzeo vođenje kompanije.

“Moj prioritet je od ovoga trenutka da pokušam dogovoriti sve detalje s bankama za tekuću likvidnost i to je prvi sastanak koji ću imati nakon preuzimanja dužnosti. To je u ova dva-tri dana do praznika moj prioritet: da se osiguraju plaće radnicima koncerna Agrokor i da se isplati dio potraživanja dobavljačima”.

‘NE, NEĆE BITI POTREBNO…’: Novi povjerenik za Agrokor brutalno spustio Ivici Todoriću

Na pitanje koliku ulogu će u procesima koji slijede imati dosadašnja uprava Agrokora na čelu s Ivicom Todorićem te je li se danas dubinski upoznao sa stanjem u kompaniji, rekao je da dubinsko snimanje stanja tek slijedi i da će uloga dosadašnjeg poslovodstva biti isključivo savjetodavna, “po mojoj potrebi”.

Članovi Uprave više nisu članovi Uprave

Pojasnio je da dosadašnji članovi Uprave Agrokora stupanjem na snagu zakona o izvanrednoj upravi i njegovim imenovanjem izvanrednim upravitelja, oni to više nisu.

Upitan je li mu tim Antonija Alvareza III. predao rezultate svojih analiza iz prethodnih dana, rekao je da se to još nije dogodilo i da će se o tome razgovarati večeras.

Na upit o Alvarezovoj ulozi u budućnosti, Ramljak je rekao da će on “imati priliku u jednom kratkom procesu koji ćemo mi provesti u sljedeća dva-tri dana dati svoju ponudu za restrukturiranje, između ostaloga i sa svojom konkurencijom, koja je u tom rangu i nakon toga ćemo odabrati tko je najbolji”. A na pitanje može li on biti savjetnik za restrukturiranje ako ga Ramljak odabere, odgovorio je: “Može, ali i ne mora”.

Upitan ima li sustavnog rješenja za dobavljače koji su pod pritiskom faktoringa, rekao je da će taj problem rješavati danas popodne, večeras i sutra te da vjeruje kako se rješenje apsolutno može naći.

HAJDAŠ DONČIĆ: ‘Izbor Ante Ramljaka otkriva tko je pravi ministar gospodarstva i kakva je uistinu HDZ-ova politika’