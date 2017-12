RAMLJAK OTKRIO PLANOVE ZA BUDUĆNOST AGROKOROVIH KOMPANIJA: Zdrave tvrtke idu u poseban holding, ostale u stečajeve i likvidacije

‘Dobili smo podršku svih članova Vjerovničkog vijeća na ovu strukturu nagodbe.’

Nakon sjednice Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora, javnosti se obratio Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak. Privremenom vjerovničkom vijeću na današnjoj sjednici izvanredna uprava Agrokora predstavila je restrukturiranje i nacrt nagodbe. Radi se o prvoj prezentaciji nacrta nagodbe.

Osim Ante Ramljaka, nagodbu će predstaviti i glavni savjetnih za restrukturiranje iz Alix partnersa, Alastair Beveridge.

Očekuje se da će se Agrokor podijeliti u dvije tvrtke: Agrokor i na Agrokor Holding.



NOVO, 17:58 – Nakon 10. travnja iduće godine, Ramljak kaže da želi iza sebe ostaviti jednu zdravu kompaniju i otići na odmor.

17:55 – Na pitanje postoje li kompanije od kojih se unaprijed odustaje, one koje neće dobiti svoju zdravu varijantu poput Leda, Ramljak odgovara:

‘U lipnju smo rekli da je to zadnji kredit i da kompanije moraju pokazati da mogu samostalno opstati, neovisno o podršci ostatka grupe. za sada imamo više od 95 posto kompanija koje su došle do te faze. S nekim kompanijama trebamo još dodatno raditi na povećanju profitabilnosti, ali 20, 25 operativnih kompanija, one su vrlo stabilne, posluju dobro’, kaže Ramljak.

17:54 – ‘Prema ovoj strukturi nagodbe, dioničari Leda i svih drugih kompanija u sustavu Agrokor, ovim gube u potpunosti vrijednost svojhi dionica’, rekao je Ramljak.

17:53 – Još uvijek ne možemo javno izaćio s brojkama, a to vas sve zanima koliko će biti psototak otpisa i oporavka duga. O tome još pregovaramo. Ono što je važno u postupku je to da se razumije kako ide prvenstvo naplate i kojih tradžbina dolazi u tom prvenstvu naplate. Prije svega idu oni razlučni vjerovnici, onda supersenior kreditori, nakon toga neosigurani vjerovnici i zadnji u rwedu naplate idu oni koji imaju međukmpanijska potraživanja unutar duga. U naplati svega toga će se ići na novi dug koji će se onda otplaćivati. To dolazi u prvenstvu otplate, a veći dio će prijeći na dioničku strukturu, i oni dolaze tek nakon naplate vjerovnika.

U naplati će se ići na novi dug koji će se onda otplaćivati. Veći dio će prijeći na kapital, odnosno na dioničku strukturu’, kaže Ramljak.

‘Ukoliko vjerovnici sa više od 67 posto ukupnog duga budu glasovali za, bit će prihvaćena nagodba. Ali ja ne bih bio zadovoljan time, već bi trebalo glasovati s više od 90 posto jer bi to onda značilo da su vjerovnici zadovoljni’, pojasnio je Ramljak.

17:49 – Osnova strukture je ta da se formira potpuno nova operativna grupa s kompanijama, u koju će se prenijeti zdravi dio operativnog poslovanja. Sve ono što ostane na staroj strukturi će se praktički potpisati dug, otvorit će se stečajevi i likvidacije tih kompanija, rekao je Ramljak.

Upitan o novom Holdingu, Ramljak kaže da će on vjerojatno nositi neko novo ime, a neće sadržavati naziv ‘Agrokor’.

17:47 – Plan predstavljaju drugi savjetnici.

‘Prošli smo tešku fazu u kojoj smo bili na ljeto i prije ljeta. Jutros smo imali sastanak vjerovničkog vijeća. Još ima puno posla’,

17:45 – ‘Važno je reći da smo na ovu strukturu nagodbe dobili podršku svih članova Vjerovničkog vijeća. Oni su s ovom strukturom zadovoljni i prema njoj možemo dalje raditi na detaljima oko cijelog duga prema vjerovnicima. To nam slijedi u iduća 2-3 mjeseca, da na osnovu ovog nacrta nagodbe utvrdimo i konačne postotke, koliki će biti oporavak njihovih dugova. Ovo je završna faza cijelog procesa’, rekao je Ante Ramljak.