RAMLJAK ODGOVORIO NA GAZDINE KRITIKE PA OTKRIO: ‘Veliki je interes za Todorićev helikopter, prodat ćemo ga brzo’

U intervjuu N1 televiziji Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak odgovarao je, među ostalim, i na pitanja o odnosu s Ivicom Todorićem

RAMLJAK: ‘Da, bit će otkaza u Konzumu, ali smanjenja plaća ne… Ne znam mogu li naši radnici uopće imati manje plaće od ovih koje imaju’

Na putanje kako je doživio poteze grupacije Agram i poslije toga reakciju samog Ivice Todorića koji ga je na neki način prozvao te misli li da se on i dalje petlja ili pokušava ostvariti utjecaj u poslovanju Konzuma i Belja Ramljak je odgovorio: “Ne, ne mislim da se petlja, mislim da je njemu nakon svega jako teško. Nije lako, treba razumjeti i tu situaciju, on je svjestan što je napravio, svjestan je kako je došlo do ovoga svega. Ne bih ulazio u to zbog čega šalje te poruke i način kako postupa u odnosu na ostavke u nadzornim odborima. Shvaćam da mu nije lako, ali i on mora shvatiti realnost situacije.”

Ramljak tvrdi da ja Todorićeva kritika nije pogodila. “Ne, ima jedna stara poslovica – nije važno što ljudi kažu o tebi, nego tko kaže”, poručio je Ramljak koji tvrdi da Todorića nije vidio od travnja.



“Ne, nismo imali nikakav kontakt, zadnji kontakt je bio kod primopredaje 10. travnja”, rekao je.

Ramljak je u razgovoru otkrio da postoji velik interes za Todorićevu jahtu i helikopter. “Začujuđuće, imamo jako puno interesa. I za helikopter i za jahtu”, izjavio je Ramljak te objasnio da bi helikopter i jahta mogli biti prodani već u sljedećih mjesec dana.