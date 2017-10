RAMLJAK NAJAVIO ZATVARANJE DUĆANA, ŠTO ĆE BITI S RADNICIMA? ‘Masovni otkazi nisu u planu, ali bit će premještaja i promjena’

Ante Ramljak danas je predstavio plan održivosti Agrokora te objavio detaljni plan restrukturiranja kompanije, pri kojem će prodano biti 80 poznatih tvrtki. Ramljak je kasnije novinarima objasnio što će točno biti s radnicima.

PREDSTAVLJEN PLAN ZA BUDUĆNOST AGROKORA: Slijedi veliko restrukturiranje, prodaje se čak 80 kompanija, među njima i poznate tvrtke

Naglasio je kako uprava nema u planu masovno otpuštati radnike, ali bit će nekih promjena, rekao je.

‘Izravnat ćemo balans’

‘Određeni broj dućana će biti zatvoreni, a mi imamo svi već problem s radnom snagom. Nama treba snaga radna. Neki će radnici biti prebačeni na druge lokacije. Za one koji su izgubili radno mjesto smo radili na tome da u skladu sa zakonom, i više od toga, zbrinemo ljude. Konzum i traži određeni broj ljudi tako da će se taj balans izravnati. Neće biti masovnih otpuštanja iz grupe’, rekao je Ramljak, prenosi N1.



Todorić je širenjem doveo do problema

‘Treba znati upravljati kompanijama. Gledajte, pa zakon je napravio svoje. Od prvog dana sam vam govorio da su ovih 20-ak kompanija jako dobre kompanije – operativno su dobre kompanije. Ali vlasnik je financijska sredstva koja su te kompanije generirale uzimao i širio se na ovih 80 kompanija. I to je do problema dovelo. Kad vi u principu pustite da svaka od njih radi svoj cash flow… Bitno je da one ovih godinu dana ne plaćaju kamatu. Ne može to dugo trajati. Morate raditi investicije, one pokazuju snagu brenda’, objasnio je.

Na primjeru je kazao kako je Izvanredna uprava rezala rashode.

‘Konzum je imao sulude troškove najmova’

‘Prihod nije prioritet, mi gledamo na svaki trošak u kompanijama. Konzum je imao sulude troškove najmova. Mi smo te troškove srezali na pola. Pola je stotine milijuna kuna, a to je značajno. Tako ćemo spusitit sve troškove i podići zaradu.

Ja mislim da strategija u kojoj što više zarađujete, da je najbolja za sve uvijek. Mi smatramo da su vjerovnici nefromalno vlasnici ove kompanije i oni će htjeti maksimizirati tu zaradu’, rekao je Ramljak.

Teo Vujčić, savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju, rekao je kako je plan smanjiti kompleksnost poslovanja i povećati profitabilnost retaila te zadržati Konzum.