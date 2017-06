RAMLJAK: ‘Da, bit će otkaza u Konzumu, ali smanjenja plaća ne… Ne znam mogu li naši radnici uopće imati manje plaće od ovih koje imaju’

Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak dao je intervju N1 televiziji u emisiji Točka na tjedan.

Agrokoru je ovog tjedna odobrena nova tranša kredita od 530 milijuna eura, a Ramljak je najavio da taj novac stiže već za par dana. “Realizacija tog kredita krenut će već od sljedećeg tjedna kad očekujemo da dobijemo prvu tranšu od 100 milijuna eura i mislim da će već u utorak, srijeda taj novac biti na našim računima tako da ćemo glavninu tog novca dalje proslijediti kompanijama unutar sustava. Prije svega mislim na Konzum jer većina tog novca će ipak ići Konzumu.”

Ramljak kaže da će se tim sredstvima, tom prvom tranšom “podmiriti isključivo dospijeće dobavljača koje sad još u ovom trenutku nisu mogli uhvatiti u zadanim ugovorenim rokovima”. “Isto tako velik dio tih sredstava će biti nadopunjavanje zaliha u svrhu pripreme sezone, ove predstojeće ljetne sezone gdje sad već imamo pojačanu potražnju”, rekao je.

Može jamčiti isplatu plaća

Vladin povjerenik tvrdi da može jamčiti isplatu plaća do sredine mjeseca za sve kompanije.



“Mislim da je to najvažnija stvar. Od prvog dana ja sam govorio da dajem jamstvo za isplatu plaća koje neće kasniti i to smo već u ova dva mjeseca i pokazali. Tako da definitivno mislim da možemo jamčiti isplatu plaća, ali te plaće i ovako ne bi bile isplaćene iz ovog kredita. Znači nisu bile uvjetovane da li ćemo kredit imati ili ne, nego smo mi praćenjem, skupljanjem sredstava na dnevnoj bazi i osiguravali i odvajali sa strane – jedan dio priljeva kojeg smo dobivali na dnevnoj bazi smo odvajali za isplatu plaća koje dolaze svaki mjesec”, poručuje Ramljak.

Upitan što će biti poslije toga kazao je da će do kraja mjeseca imati predviđenih 400 milijuna eura.

“U sljedećih mjesec dana to jest do kraja mjeseca, do kraja šestog mjeseca će, budući da smo u taj aranžman pozvali sve kreditore koji žele sudjelovati i koji su sad već kreditori Agrokora da oni svaki od njih do kraja ovog mjeseca daju svoje iznose kojima žele participirati u ovom kreditnom aranžmanu, tako da kako oni budu odobravali sredstva svojih kreditnih odbora i upisivali ta sredstva u kreditni aranžman, tako će se sredstva povlačiti. Mislim da su sljedeći rokovi 23. lipnja i 30. lipnja za odobrenje svih sredstava tako da do kraja ovog mjeseca imamo onda tih 400 milijuna eura na računu”, rekao je Ramljak.

Spremni za sezonu

Ramljak poručuje da je Agrokor spreman za sezonu. “Apsolutno da. Mislim da će zadovoljiti svu potražnju koja bude s obzirom na sezonu i s obzirom na najavu jako dobre sezone. Jamnica pored svega bilježi rast prihoda u odnosu na prošlu godinu”.

Demantirao je da je pad prometa u Konzumu do 20 posto.

“Ne, to nije istina. Pad prometa je 10,8 posto. To je sad podatak koji vam dajem kao ekskluzivu. Mislim da smo ga jučer i objavili i da je u tom dijelu pad pad prometa u prvih pet mjeseci manji nego što je bilo tko očekivao, ali isto tako tvrdim da sada kad budemo financirali novu robu i zalihe Konzuma i kad budemo popunili do kraja dućane, da će Konzum uhvatiti taj rast prihoda, i do kraja godine moj plan je, ja bih bio zadovoljan, da Konzum u prihodima posluje s nulom”, istaknuo je Ramljak, ali i najavio da će utvrditi ima li neprofitabilnih dućana i viška radnika u Konzumu.

Ima neprofitabilnih dućana

“U ovom trenutku ne mogu reći točno stanje profitabilnosti svih dućana, ima, sigurno ima neprofitabilnih dućana, ali ne bih govorio o postocima. Još radimo analize i siguran sam da ćemo do kraja ljeta, nakon svih analiza, krenuti u implementaciju tog restrukturiranja, zatvaranje određenog broja dućana i zbog toga sam uvjeren da će Konzum do kraja godine poslovati pozitivno i da će imati operativnu dobit i da će on biti naš ‘flagship’, kako se kaže, u tom budućem restrukturiranju, u nagodbi s vjerovnicima”, rekao je Ramljak.

Potvrdio je da će morati biti određenog broja zatvaranja, ali i otpuštanja. “Za određeni broj ljudi koji posluju u tim dućanima, da”, rekao je, ali i najavio da smanjenja plaća – neće biti. “Ne znam da li zaposlenici Konzuma, pogotovo zaposlenici u dućanima Konzuma, mogu imati manje plaće od ovih koje imaju danas. Mislim da je to čak jedna od stavki zbog kojih mi moramo napraviti dobre analize jer naši zaposlenici nažalost u plaćama nisu konkurentni sa zaposlenicima drugih trgovačkih lanaca u kojima su plaće puno veće i volio bih ako bismo pronašli prostora u poslovanju Konzuma da se i te plaće podignu, a ne smanje”.

Neki će se dugovi brisati

Ramljak je rekao kako je Aranžnam refinanciranja ili roll upa s 450 milijuna eura složen tako da svaka banka koja je već u postojećoj izloženosti prema Agrokoru, a pogotovo one banke koje nemaju osigurana svoja potraživanja prema Agrokoru, a to je jedan veliki broj banaka koji uopće nemaju nikakva sredstva osiguranja, nikakve zaloge, nikakve kolaterale, “one bi trebale imati najveći interes da se ustvari iz tog nekog zadnjeg reda u autobusu presele u prvi red autobusa ili što bliže moguće vozaču”.

Sad taj novi kredit od 450 milijuna eura je ustvari iznos koji njima osigurava, postojećim kreditorima Agrokora, da oni budu sigurni da će u konačnici ipak ova kompanija opstati i da će im se barem onda u nekoj nagodbi iz vrijednosti tih kompanija koje budu živjele i preživjele, jedan dio onih starih dugovanja vratiti.

Veći su dobavljači svjesni da će u nekom trenutku doći do otpisa dugova, a u ovom trenutku je teško reći koliki postotak će se starog duga otplatiti i kako će se otplatiti prema kome, no Ramljak je rekao kako će napraviti sve da to bude u što većem postotku prema svima.

Problemi sa Sperbankom

Najveći kreditor Agrokora je Sperbanka, no nema osigurana jamstva, i ne sudjeluje u najnovijem kreditu. Ramljak je rekao kako nezna da li će više dobiti najavljenom tužbom, te da li je tužba sredstvo pritiska ili sredstvo naplate.

Rusi su nudili novo financiranje, no uz uvjet da im se napravi roll up, odnosno da im se prizna pravo senioriteta na onih 100 milijuna kuna koje su dali u veljači. Ramljak je tada izjavio da je to zapravo nemoguća misija, da je to nešto što predugo traje, niste promijenili uvjete. No sada se situacija promjenila.

“Kad je 10. travnja počeo moj posao u Agrokoru, dočekala nas je situacija blokade svih računa, neisplaćenih plaća, dobavljača koji su počeli blokirati sve račune, zaustavili opskrbu u Konzumu, jedna poprilično kaotična situacija, na računu praktički nije bilo ništa novca. Sjećate se da sam javno izjavio da je bilo famoznih šest kuna”, objašnjavao je Ramljak.

“Danas ima puno više … Tu noć smo krenuli, odnosno popodne u razgovore s financijskim institucijama oko novog zaduženja koje je bilo neophodno. Nama je svima bilo jasno, cijelom mom timu koji je došao tu sa mnom, da ako ne uspijemo osigurati, a to je bio tjedan pred Uskrs, barem neka kreditna sredstva i ako ne isplatimo plaće i umirimo malo barem dobavljače isplatom starog duga prema njima, da nakon toga možemo biti tu tjedan dana i možemo onda otići kući i podnijeti zahtjev za stečaj i likvidaciju firme i nitko više ne bi bio u stanju spasiti i spriječiti onaj najgori scenarij, koji se ne bi samo odrazio na kompanije u sustavu Agrokora, nego bi se odrazio i puno šire.”

“Mi smo sjeli, počeli smo pregovore s bankama uključujući i Sberbanku i VTB banku u tom klubu i oni su cijelo vrijeme inzistirali na tome da oni – ako daju određena sredstva, da im se prizna onih 100 milijuna eura iz veljače ove godine kada su dali zadnja sredstva, kao senior status. Danas ugovor koji smo pregovarali u zadnjih mjesec dana ima oko 250 stranica. Zamislite u onom trenutku da smo u tri dana trebali ispregovarati Ugovor o financiranju koji jednostavno nije bio moguć. Ja sam to od prvog dana govorio I govorio sam im da nam daju vremena, da idemo sad jednostavnijim nekakvim financiranjem”, rekao je Ramljak, te dodao kako su oni u komunikaciji sa svim kreditorima, sa svim bankama pa gotovo svakodnevno.I s timom Sberbanke i VTB-a.

Repo ugovor Agram grupacije

Agram grupacija potpisala je okvirni ugovor s Agrokorom još 2012., ali on danas ima puno aneksa, od kojih je zadnji potpisan tik prije otvaranja postupka, 27. ožujka.

Agram nije stjecao udjele u Agrokoru aneksima, već “kada vi uzmete neka novčana sredstva i za to kao sredstvo osiguranja naplate date dionice po nekim diskontnim vrijednostima u odnosu na tržišnu tome koji vam je posudio novac, kada dođe dospijeće naplate toga novca – onda vi možete odlučiti hoćete li mu platiti da vam on vrati te dionice koje ste mu dali ili ćete aneksom produžiti ta dospijeća za neki drugi period, a on ostaje i dalje u posjedu tih vaših dionica.”

Ramljak kaže kako je odmah pozvao gospodin Grgića na sastanak da se pokušaju dogovoriti kako ćemo dalje s tim dugom koji je Agrokor imao prema njegovoj kompaniji te ga je zamolio da se suzdrži od bilo kakve prodaje i trgovine tim dionicama dok se ne vidi kako riješiti taj problem. Ramljak kaže da ga je i zamolio da na skupštinama dioničara tih kompanija glasuje prema Agrokorovim instrukcijama. Na tom je sastanku pred više svjedoka dao riječ da će to tako biti. No nije bilo.