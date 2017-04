RAMLJAK ‘BACAO’ ŠALE: ‘Pozdrav iz reaktora! Jezgra počela hladiti, stvari su pod kontrolom, krećemo s restrukturiranjem’

Izvanredni povjerenik Valde RH za Agrokor, Ante Ramljak, oglasio se u vezi stanja u kompaniji, što je do sada učinjeno i koji su sljedeći koraci kojie planiraju napraviti.

‘Da počnemo sa jednom šalom: Pozdrav iz reaktora. Mogu obavijestiti da se jezgra počela hladiti, stvari imamo pod kontrolom i sada je situacija, ne mogu reći do kraja sigurna, ali se smiruje i polako se okrećemo unutrašnjem restrukturiranju, razgovorima s dobavljačima i kompanijama da vidimo kakva je njihova pozicija profitabilnosti. Paralelno s tim razgovaramo s dobavljačima i bankama na potpisivanju Promemorije za moratorij na mjenice koje se ne bi naplaćivale 30 dana. Do kraja dana nadam se da ćemo imati potpisanu većinu banaka i dobavljača tako da možemo krenuti s nekom mirnijom situacijom kako da taj dug prebacimo na Agrokor. I zadnja stvar je da smo odabrali i poslali na suglasnost potpisivanje govora za konzultatntsku kuću za restrukturiranje’, izvijestio je Ramljak, prenosi N1.

Obavijestio je kako je do sada 15 banaka od njih 31 potpisalo, što iznosi 72 posto ukupne sume potrebnih potpisa. Ramljak je napomenuo kako se još čeka 60-ak dobavljača te kako su male banke i faktoring društva potpisali u velikoj mjeri.



‘Tih 159 kompanija s mjenicama je ugroženo po tom pitanju. Ne bi sve imale problema u smislu kapitala, ali ono što je važno je da smo dali rok do 31. svibnja da imamo moratorij na te mjenice. Jer je krajnji rok za prijavu tražbine 10. lipnja. Ako propadnu razgovori o tome kako ćemo te mjenice tretirati, još imaju vremena da to prijave kao tražbinu prema kompaniji. Jasno da bi jedan dio tih dobavljača bio ugrožen ali to nije toliko rizično za cijeli sustav’, rekao je Ramljak.