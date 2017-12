RAJKO OSTOJIĆ (SDP): ‘Generali osuđeni na Haškom sudu nemaju pravo na odličja’

Komentirajući prijetnje novinarima, Ostojić je kazao da su “ovo mračne devedesete”

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić gostujući u programu N1 televizije žestoko se obrušio na predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović i premijera Andreja Plenkovića kazavši da je upravo HDZ locirao, uhitio i transferirao generale, a sad se, citiravši izjavu Pavla Kalinića, “prave grbavi”.

‘Samo su naivni imali očekivanja od Haaga’

“Svi koji su to počeli su pobjegli van Hrvatske, premijer je u Parizu, a predsjednica je otišla u drugu županiju. Naravno da će na komemoraciju doći dio HDZ-ovih desnih jastrebova, premijer ne kontrolira svoju stranku, nije promijenio HDZ, dobio je izbore na sintagmi “promijenimo Hrvatsku”, a oni nazadaju. Nije promijenio ni stranku, a kamoli Hrvatsku. Zato je i pobjegao u Pariz”, rekao je Ostojić, dodavši da su samo naivni imali velika očekivanja od Haškog suda.

‘Ovo je povratak u mračne devedesete’

“SDP ima svoj stav, poštujemo što se desilo, to je tragičan završetak jednog života. Ne želimo na toj osobnoj tragediji dobivati političke bodove. Ostavljamo to HDZ-u”, dodao je.

Komentirajući prijetnje novinarima, Ostojić je kazao da su “ovo mračne devedesete”. “Ovo što se radi medijima je nevjerojatno, to se nije radilo ni u 90-ima, srećom živimo u digitalnom dobu i narod će vidjeti što smo napravili. Ne znam nijednog političara koji se tako ponašao prema novinarima”, rekao je.

‘Osuđenim generalima treba oduzeti odličja’

Što se tiče oduzimanja odličja osuđenim generalima, Ostojić smatra kako to treba učiniti jer je takav zakon. “Svi koji su osuđeni nemaju pravo na odličja, čekamo to”, kazao je.

‘Bandić je pao bez ispaljenog metka’

Ostojić nije zaboravio niti uklanjanje biste narodnog heroja Ive Lole Ribara, kazavši da je Bandić “ponovno pao bez ispaljenog metka”. “Meni je njega žao, ne daju mu ni da uređuje parkove, stavlja biste. Bandić se očito izgubio, pristao je na sve što žele, uvjeren sam da njegov prijedlog neće proći i to će biti pljuska. Govorili su da je Tito antifašist, ali da je nakon 45. postao diktator… Pa zašto se onda prema Ivi Loli Ribaru, koji je umro 43. odnose na takav način. Jasno mi je zašto se to radi ali to danas neće proći. HDZ će biti suzdržan”, zaključio je.