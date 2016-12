INA ZNA ŠTO JE ZAGADILO MORE U KOSTRENI: ‘Prestrašno, ovakvo što ne pamtim. Odrazit će se i na turističku sezonu’

“Učinili smo sve što smo mogli, poslali smo prijave i očekujemo da odgovorni reagiraju”, poručila je načelnica Općine Kostrena Mirela Marunić, ogorčena zbog zagađenja iz Inine rafinerije. Strahuje i da će taj ekološki incident utjecati na turističku sezonu, budući da su fotografije tragedije otišle i u svijet.

“Ovakvo zagađenje se ne pamti, a ja sam ovdje otkad je rafinerije. Prestrašno zagađenje. Ne odnosi se samo na Kostrenu, nego i na cijeli Kvarner. Mi smo učinili sve, poslali smo prijave i očekujemo da odgovorni reagiraju”, izjavila je za Radio Rijeku načelnica Marunić dan nakon što je u općini Kostrena onečišćeno more i obala.

Ina je potvrdila da je u riječkoj Rafineriji nafte ugljikovodik iscurio izvan zaštitne brane. Kostrenska načelnica navela je kako je bila riječ o mazutu.

Incidenti sve češći, srpljenje pri kraju

Strpljenje mještana i općinske vlasti je pri kraju, jer, kako tvrde, incidenti postaju sve češći.



“Mislim da će se to odraziti i na turističku ponudu Kvarnera, s obzirom da su sve ove slike otišle i u svijet”, kaže načelnica Kostrene.

Ina objavila što je izvor onečišćenja

Prema prvim nalazima, izvor onečišćenja mora i obale u Kostreni odvodna je cijev oborinskih voda na kojoj su se nataložili ugljikovodici, isprali od jakih oborina i prodrli u more, a očekuje se da će čišćenje danas završiti, izvijestili su iz Ine.

Odmah su pozvane ovlaštene tvrtke za sanaciju i obaviještene mjerodavne službe, a zahvaćena površina ograđena je plutajućim branama kako bi se zaustavilo širenje ugljikovodika. Iz Ine su danas priopćili da se zahvaćena površina procjenjuje na približno 100 metara četvornih te je planirano da se sanacija završi danas.

Priča koja se ponavlja

“Prema preliminarnim nalazima, izvor onečišćenja je odvodna cijev jednog od ispusta oborinske vode na kojoj su se, prema pretpostavkama, nataložili ugljikovodici koji su zbog jakih oborina isprani te su prodrli u more”, ističu iz Ine i dodaju da će daljnja istraga pokazati zašto se ugljikovodik nataložio na toj cijevi te će u skladu s nalazima učiniti sve kako se takvo što ne bi ponovilo, a onečišćeno područje sljedećih će dana biti pod stalnim nadzorom stručnih služba.

Na mjesto onečišćenja izašli su i predstavnici Općinskoga državnog odvjetništva, a danas je stigao i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, koji je rekao kako je riječ o “priči koja se ponavlja” i da se “ljudi iz Ine moraju ozbiljno pozabaviti” i na temelju nalaza inspekcije zaštite okoliša dopustiti određena bušenja da se vidi što se zapravo zbiva.

“Uvijek se kaže – dogodilo se, a nikada se ne zna odakle se dogodilo. Mislim da je krajnje vrijeme da se to riješi, ne možemo od godine do godine, od mjeseca do mjeseca ponovno očekivati ovakve situacije”, istaknuo je župan Komadina.