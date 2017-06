RADNICI TVRTKE IZ LIPOVLJANA OD DANAS U ŠTRAJKU: ‘Poslodavci im prijete’

Tridesetak radnika tvrtke Lipovljani Lignum d.o.o. počelo je u utorak u šest sati ujutro štrajk tražeći povećanje plaća i vremensko ograničavanje rada na određeno vrijeme na maksimalno razdoblje do jedne godine. U štrajku sudjeluju samo radnici u proizvodnji, njih tridesetak od četrdesetak ukupno tamo zaposlenih, rekao je Hini predsjednik Novog sindikata Mario Iveković.

Zahtijevaju povećanje satnice s trenutnih 17,25 kuna na 23,50 kune. “Poslodavac je u pregovorima ponudio povećanje plaće od pet posto, no radnici su to odbili jer bi blizu pola radnika s tim povećanjem ostala na minimalnoj plaći, što smo ocijenili neprihvatljivim”, kazao je Iveković.

Traže i ograničavanje zlouporabe ugovora na određeno vrijeme jer u tvornici koja ukupno ima oko 250 radnika njih više od stotinu radi na određeno vrijeme do maksimalnog zakonskog roka do tri godine. “Ugovori na određeno vrijeme su iznimka, a u ovoj tvornici su pravilo za one koji počinju raditi. Svatko mora prvo tri godine raditi na određeno vrijeme, a mi tražimo da se taj rok ograniči na godinu dana”, naglasio je predsjednik Novog sindikata.

Iako su poslodavcu uputili poruku da su spremni na pregovore još im se nije obratio, vjerojatno zato što, ocjenjuje Iveković, želi nasilno kršiti štrajk s obzirom da je zadnjih dana intenzivno prijetio radnicima, pogotovo onima na određeno vrijeme da neće moći ostati u tvornici ako budu sudjelovali u štrajku.

Poručio je da se radi o nezakonitoj prijetnji, a s druge strane tu je i zlouporaba ugovora na određeno – radnici ne bi dobili otkaz, ali im se po isteku ugovora ne bi dao novi. “Upravo je to jedan od razloga zašto tražimo da se ta praksa prekine. I inače poslodavci u Hrvatskoj vole ugovore na određeno jer se time bore protiv sindikata i povećanja plaća”, dodao je.

Štrajk, najavljuje Iveković, nastavljaju do daljnjega, odnosno do nastavka pregovora i postizanja cilja, a poslodavcu je poručio da kršenje štrajka prijetnjama i ucjenama nije dobar način za rješavanje problema jer poslodavac s nezadovoljnim radnicima ne može očekivati dobre rezultate.