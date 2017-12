RADNICI PIK VRBOVCA OTKRILI S KAKVIM SU SVE MESOM RADILI: ‘Prepravljali smo datume i prepakiravali zaraženo i staro meso’

Novinari emisije ‘Provjereno’ Nove TV razgovarali su s radnicima poznate mesnoprerađivačke kompanije.

Radnici jedne od najpoznatijih domaćih mesnih kompanija odlučili su javno progovoriti o načinu rada te tvrtke te kvaliteti mesa s kojim su radili. U emisiji Provjereno Nove TV opisali su s čim su se sve susreli tijekom rada za PIK Vrbovec.

Staro meso loše kvalitete

Kazali su kako im je u tvornicu stizalo meso koje je bilo pred istekom roka trajanja i loše kvalitete. Priznali su da su prepravljali datume ili prepakiravali gotove proizvode u nove folije, a tijekom proizvodnje kobasica i salama koristili su meso za koje tvrde da je bilo zaraženo.

‘Vidimo porijeklo, iz koje države dolazi i datum i istek roka trajanja. Mislim da oni to i kupuju iz razloga jer znaju da je to meso i pred istekom roka i sumnjive kvalitete, jer ga dobiju praktički za bagatelu. Ovi iz vanjskih država, oni si lijepo isprazne svoje kontejnere i to sve za PIK bude dobro’, iznijela je jedna osoba koja je željela ostati anonimna.



Dobili upozorenje da paze kako rukuju s mesom

Na pitanje kako su znali da je meso bilo sumnjive kvalitete, jedan od radnika odgovara: ‘Znamo iz tog razloga jer je na svakoj toj paleti prikazana crvena oznaka, veterinarska oznaka – termička obrada. Dođe nalog od šefa da dolazi dvije, tri tone toga zaraženog mesa i to se meso mora upotrijebiti’, kazao je.

Tvrdi da se to događalo u više navrata. ‘Nije to bilo u kontinuitetu. To se znalo događati u navratima. Ako se dobro sjećam, potkraj prošle i početkom ove godine. Dođe jedna paleta te sirovine i treba je potrošiti i onda dođu dvije, tri normalne pa opet dođe ta zaražena’, rekli su radnici, koji tvrde da su dobili upute za poseban oprez pri rukovanju s takvim mesom koje nakon termičke obrade bude zdravstveno ispravno.