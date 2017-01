‘RADNICI HEP-a NEMAJU RAZLOGA ZA ŠTRAJK’: Plenković poručio da će ih spriječiti jer opskrba energijom mora funkcionirati

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je danas u Hrvatskom saboru da radnici HEP-a nemaju razloga za štrajk jer se još uvijek razgovara samo o modelima, te da će ga spriječiti jer opskrba električnom i toplinskom energijom mora funkcionirati, a ponovio je da potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ministar obrazovanja i znanosti Pavo Barišić imaju njegovo povjerenje.

“Štrajk ćemo spriječiti. Hrvatska opskrba električnom i toplinskom energijom mora funkcionirati. Takva kompanija nije uopće u takvoj situaciji. Sada razgovaramo o modelima, štrajk u vezi čega? Ajmo malo to dedramatizirati, razgovarati racionalno i gledati što nam je strateški interes”, izjavio je Plenković na najavu sindikata zaposlenih u HEP-a o mogućem štrajku.

‘Vlada je otvorena za dijalog’

Ponovio je da je Vlada otvorena za dijalog i da će se sastati s predstavnicima sindikata, te ponovio da tko god u Hrvatskoj ima neki “alternativni, bolji, učinkovitiji, inteligentniji, mudriji, financijski i pravno održiv plan koji neće generirati javni dug”, Vlada je spreman razmotriti.



“Ja do danas to nisam čuo”, naglasio je premijer Plenković.

Pojasnio je da je HEP dioničko društvu čiji je vlasnik Hrvatska, te da nigdje neće otići ni hidrocentrale, ni druga imovina. “Riječ je o dionicama kompanije koja je profitabilna i ima dobit, i ima ambicije i mogućnosti da se razvija, ne samo u Hrvatskoj već i u susjednim zemljama i po meni zna dobro svoje poslovanje i može biti atraktivna onim institucionalnim investitorima ili fizičkim osobama koje žele investirati u kompaniju u energetskom sektoru”.

Pleković je naglasio da u korporativnom smislu 75 posto plus jednu dionicu vlasništva omogućuje Hrvatskoj potpunu kontrolu upravljanja.

Za model da bi HEP bio institucionalni investitor zajedno s državom i drugim investitorima, kazao je da ne može “iz rukava” odgovoriti na nešto što nije pročitao te da će se o njemu očitovati kada se o njemu informira.

Najavljujući sutrašnji put u Davos, premijer Plenković je kazao kako će sudjelovati na panelu koji je bavi pitanjima jugoistoka Europe. Potvrdio je da će na panelu također biti ukrajinski predsjednika Petro Porošenko, srpski premijer Aleksandar Vučić, austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurt , kao i povjerenika za proširenje i politiku susjedstva Johanes Hann.

Dodao je kako će u Davosu razgovarati s nizom drugih uglednika i poslovnih ljudi, glavnim tajnikom NATO-a, povjerenikom Hannom, glavnim tajnikom UNCD-a, predsjednicom švicarske vlade, predsjednikom gruzijske vlade i drugima.

Plenković o ministrici Dalić: Ne vidim sukob interesa, potencijalni

O slučaju potencijalnog sukoba interesa potpredsjednice Martine Dalić i na upit novinara hoće li Vlada surađivati s Povjerenstvom za sukob interesa i dati sve dokumente, premijer Plenković je naglasio kako je Vlada poslala odgovore na sva pitanja koja je dobila od Povjerenstva i da ni u jednom trenutku nije vidio bilo kakav privatni interes ministrice ili njene obitelji.

“Mislim da sve radi u najboljem interesu Hrvatske i tako se ponaša. To je iza čega stojim, gdje ima moje puno povjerenje. Povjerenstvo može raditi svoj posao i dalje ukoliko smatra, ja ne vidim sukob interesa, potencijalni”, zaključio je.

Na opasku novinara da će ministrica Dalić pregovarati s poslodavcem svojega supruga, premijer Plenković je kazao da njen suprug u Upravi INA-e radi već nekoliko godina i to kao predstavnik države, te da će pregovarati hrvatska Vlada, a ne osoba.

Premijer je odbacio tvrdnju da je to moguća politička bomba, a na tvrdnju novinara da je HDZ prije napadao bivšu ministricu graditeljska Anku Mrak Tritaš zbog njenog supruga koji je bio u Upravi Plinacro-a, te na upit vidi li problem u tome da će Dalić biti u poziciji odlučivati o svom kućnom budžetu, Plenković je kazao da tu ne vidi nikakav problem.

“Kao pravnik nisam primijetio da je (Dalić) ušla u zonu u kojoj bi bilo što, što je učinila bilo dovedeno u kontekst sukoba interesa”, rekao je Plenković.

Komentirajući inicijativu SDP-a i HNS-a za smjenom ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića, premijer Pelenković je ponovio da ministar ima njegovo povjerenje.

“Ako je referenca u jednoj fusnoti razlog za takvu veliku pozornost prema ministru Barišiću, onda mislim da je to disproporcionalno. Sve političke stranke mogu ići sa svojom inicijativom, no on moje povjerenje ima”, pojasnio je premijer.

Na ponovljene upite novinara je li pročitao pismo znanstvenika Ivice Đikića u kojem navodi zašto misli da je Barišićev rad plagijat, kazao je da ga nije pročitao.

“Nećemo sada ulaziti u polemiku s bilo kime; respektiram gospodina Đikića kao znanstvenika, ali ovo je politički posao; ja sam dobio izbore i postao predsjednik Vlade. Ja donosim svoje političke odluke i političke odabire i iza toga stojim i mislim da je to ključna poruka”, dodao je.

“Temu koja nije toliko bitna za Hrvatsku tretirat ću onako kako to ja smatram da trebam”, zaključio je premijer Plenković.

