RADIN BIJESAN ZBOG BRKIĆEVE IZJAVE: ‘Povlačim podršku Vladi dok se HDZ ne distancira, ne želim živjeti u Kroatistanu’

Predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin rekao je u srijedu Hini kako uskraćuje podršku Vladi dok se HDZ ne distancira od izjava zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića o manjinama u Hrvatskoj.

“Dok ne dođe do jasnog koraka natrag i distanciranja od politike ekskluzije, diskriminacije i šovinističkih izjava, a prema nekim manjinama i rasističkih, do tada uskraćujem Vladi podršku” , poručio je Radin.

Milijan Brkić, tvrdi, Radin, svojim izjavama krši Ustav, bar jedan ustavni zakon i nekoliko hrvatskih zakona. “One su u suprotnosti s europskim duhom. Uskraćujem svoju podršku ovoj Vladi i čekam objašnjenje ovakvog postupka, a od takvog objašnjenja odnosno od distanciranja od takve politike ovisit će hoću li ja i dalje pomoći ovoj Vladi ili ne”, rekao je Radin.



HDZ se, smatra, odmah trebao očitovati, jer su njegove izjave u suprotnosti s programom Vlade. “U programu Vlade piše inkluzija, a ovo je ekskluzija. Ja želim živjeti u Hrvatskoj koja je zemlja Hrvata i pripadnika nacionalnih manjina kako piše u Ustavu a ne u Kroatistanu”, poručuje.

Uvjeren je i kako će ubrzo doći do novih parlamentarnih izbora.

“Mislim da će doći do novih izbora, previše ima indikatora za nove izbore, no to nije niti važno jer se novim izborima neće ništa riješiti, pa će nakon tih izbora po mojoj prosudbi doći do još jednih izbora”, procijenio je Radin.