RADIMIR ČAČIĆ NA METI BIVŠIH KOLEGA: ‘Za njega vrijedi ona stara – ‘svatko se češe tamo gdje ga svrbi’

Iz HNS-a su u četvrtak poručili kako predsjednik Reformista Radimir Čačić, koji ih učestalo optužuje zbog suradnje s HDZ-om te tvrdi da se ona nikada ne bi dogodila da je on na čelu stranke, pokazuje bahatost, bezobrazluk, prepotenciju i laž, podsjećajući ga da je upravo on želio uvesti HNS u Vladu tadašnjeg HDZ-ovog premijera Ive Sanadera.

“Učestali napadi predsjednika Narodne stranke – Reformisti Radimira Čačića na račun Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati samo pokazuju da u njegovom slučaju vrijedi stara poslovica ‘svatko se češe tamo gdje ga svrbi’“, poručuju iz HNS-a u priopćenju.

Za njegovu jučerašnju poruku kako se suradnja HDZ-a i HNS-a nikada ne bi dogodila pod njegovim vodstvom kažu kako dokazuje “svu dozu bahatosti, bezobrazluka, prepotencije i laži, kakva u hrvatskoj politici nije viđena, sve do Radimira Čačića, koji je uvijek želio biti premijer, no nikada mu to nije pošlo za rukom”.

Čačića podsjećaju da su njegovi Reformisti također u koaliciji s HDZ-om, pitajući se je li Čačić “obolio od amnezije ili gluposti”.



“A ako odemo još dalje u prošlost, koju gospodin Čačić želi žarko zaboraviti, podsjećamo ga da je upravo on bio taj koji je želio uvesti HNS u Vladu tadašnjeg premijera Ive Sanadera, no stranka mu to tada nije dopustila, a da ne spominjemo njegovo kampiranje ispred vrata bivše premijerke Jadranke Kosor”, navode u HNS-u.

Čačiću, dodaju, priliči i stara poslovica “tko laže, taj i krade” jer, kako tvrde, on ucjenom i političkom korupcijom krade HNS-ove vijećnike, a to je ništa drugo nego čisto kokošarenje”.

Suprotno Čačiću, iz HNS-a naglašavaju kako oni jesu sljedbenici politike utemeljiteljice i doživotne počasne predsjednice stranke Savke Dabčević Kučar, od osnutka stranke pa sve do danas, punih 27 godina.

Navode kako su se sukladno njezinim riječima da “članice i članovi HNS-a ne pitaju što Hrvatska može učiniti za njih, nego što oni mogu učiniti za Hrvatsku, ovdje i sada” i odlučili ući u Vladu s HDZ-om, te tako pomoći Hrvatskoj kroz reformu obrazovanja i izlaskom iz ideoloških rovova, dok Reformisti “sve rade samo za pribavljanje svoje osobne koristi”.

“Maske su pale gospodine Čačiću, ne obmanjujte hrvatsku javnost i primite se posla”, poručuju iz HNS-a.