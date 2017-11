RAČUN NIJE DOBIO, ALI OVRHU JEST: Zbog duga od 25 kuna KBC-u Rebro, Zagrepčanin platio 922 kune!

Našoj redakciji javio se Zagrepčanin Vladimir Antolović iznijevši nam nevolje koje je doživio nakon što je 1. travnja 2015. godine obavio pregled u Klinici za plućne bolesti Jordanovac u sklopu KBC-a Rebro.

Dvije i pol godine kasnije, zbog neplaćenog računa za taj pregled u iznosu od doista beznačajnih 25 kuna, ovršen mu je tekući račun za nimalo beznačajan iznos od 922,88 kuna. On je jedan od mnogih koji su se suočili s istim problemom, a o čemu smo pisali početkom listopada. Tada je i ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio da će u KBC Zagreb poslati inspekciju kako bi se utvrdilo o čemu se radi i zašto građanima ne stižu računi, ali stižu rješenja o ovrhama.

U KBC-u rekli da će tražiti obustave ovršnih postupaka

Antolović kaže da nakon pregleda u bolnici na Jordanovcu 1. travnja 2015. godine nitko od njega nije tražio da plati 25 kuna za obavljeni pregled, ali da nikakav račun nije primio ni poštom.

No, 5. listopada ove godine od odvjetničkog društva opunomoćenog od KBC-a Zagreb primio je ‘Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave’ datiran 13. srpnja 2017. jer nije dobrovoljno ispunio obvezu, odnosno podmirio račun od 25 kuna.



U rješenju je stajalo da je na iznos od 25 kuna, a počev od 1. travnja 2015. godine pa do isplate, zajedno s nastalim troškovima postupka dužan platiti i zakonske zatezne kamate koje su tekle od dana donošenja rješenja pa do isplate. Nastali troškovi javnog bilježnika u iznosu od 104 kune te odvjetnički troškovi u iznosu od 143,75 kuna činili su zajedno 247,75 kuna.

On je, kaže, 9. listopada ove godine dugovani iznos od 25 kuna, za koji mu, kako kaže, nikada nije ispostavljen račun, po odobrenju pravnice računovodstva KBC-a Zagreb platio na blagajni bolnice Rebro.

“Rečeno mi je da takvih slučajeva – korisnika koji nisu platili 25 kuna jer im nije ispostavljen račun – ima puno i da će KBC obavijestiti odvjetničko društvo radi obustave postupka”, kazao je.

“S računa mi je skinuto 260 kuna koji nisu obrazloženi”

Međutim, 8. studenoga Antolović je shvatio da mu je blokiran tekući račun u Zagrebačkoj banci i s njega naplaćeno ukupno 922,88 kuna! Od toga je, prema specifikaciji koju nam je dostavio putem maila, naknada FINA-i iznosila 196 kuna, dok mu je po nalogu FINA-e zaplijenjeno 726,88 kuna. Sveukupno 922,88 kuna!

Antolović kaže kako mu je, kao ovršeniku, naplaćen javnobilježnički trošak druge dostave u iznosu od 14,50 kuna iako nikakvu dostavu od javnog bilježnika nije dobio. Na ime naknada FINA-i za prisilnu naplatu naplaćeno mu je 196,00 kuna što je, prema navedenom, naknada FINA-i temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Antolović kaže da ne zna na koji nači mu je FINA izračunala naknadu baš u iznosu od 196 kuna i da to u spomenutom zakonu ne piše. Nadalje, kaže, odvjetnički ured je na ime nastalih troškova zaračunao paušalni trošak u iznosu od 50 kuna, a on se pita kakav je to paušalni trošak i na temelju čega se naplaćuje?

“Ukupno mi je zaračunato i skinuto s tekućeg računa 260,50 kuna troškova koji nisu obrazloženi u rješenju o ovrsi”, kaže ovršeni Zagrepčanin.

Na njemu zaradila FINA, javni blježnik i najviše odvjetnik

Sveukupni nastali i predvidivi troškovi po rješenju o ovrsi bili su 688,13 kuna, dok je njemu s tekućeg računa skinuto 922,88 kuna odnosno 234,75 kuna više što su, prema svemu sudeći, zakonske zatezne kamate.

Tako je na dugu tog Zagrepčanina od 25 kuna FINA zaradila 196 kuna, javnobilježnički ured 185 kuna, odvjetnički ured dakako najviše – 503,13 kuna, dok je KBC Zagreb na ime zateznih kamata zaradio 234,75 kuna.

“Mišljenja sam da postupak KBC-a Zagreb radi iznosa od 25 kuna za koji tvrde da nisam platio, nije ispravan. Na dan pregleda u bolnici Jordanovac nisam dobio nikakav račun, a ni poštom nije stigao na moju adresu. Takve račune KBC Zagreb šalje poštom i nema dokaza da su isti uručeni. Da sam račun dobio, sigurno bih ga platio. KBC Zagreb ne može dokazati da mi je račun uručen poštom, a ja ne mogu dokazati da ga nisam primio. No KBC Zagreb može pokrenuti ovršni postupak, a ja sam žrtva sustava i loših zakona”, zaključio je.

