PUTOVANJE IZ PAKLA S ‘VLAKOM NA MORE’: ‘Dočekao nas je autobus… kod Kapele je zakuhao i onda smo tamo stajali…’

Hrvatske su željeznice ovog ljeta građane akcijom ‘Vlakom na more’ pozvali da željeznicu odaberu za svoje prijevozno sredstvo do obale i natrag, no čini se da su mnogi zbog odaziva tom pozivu zažalili.

Među njima je i gospođa Ivanka koja je putovala iz Kaštela za Zagreb. Kupila je kartu i kada se pojavil na polazištu putnici su izvješteni kako vlak ne vozi te da će ga zamijeniti autobus. Potom vozači tog autobusa i kondukter iz vlaka kreću skupljati putnike, a kad su posao završili počinje putovanje i s njime i nevolje, piše Al Jazeera Balkans.

PUTOVANJE IZ PAKLA: Krenuli na ljetovanje pa im se pokvario autobus: ‘Satima smo noćas čekali uz cestu’

“Promašili smo Gračac, pa je onda jedna žena navigirala kojim se sporednim cestama može doći do stanice Gračac jer vozači ne znaju te sporedne ceste. To sve traje i onda shvatite da ste nigdje – kad ste već trebali biti u Zagrebu, vi ste još uvijek negdje debelo u Lici. Kad smo bili na vrhu Kapele, autobus je zakuhao i onda smo tamo stajali dok su oni to uspjeli osposobiti. Kao u filmu Ko to tamo peva”, opisuje Ivanka dodajući kako su kod Oštarija putrnici koji hvataju prijevoz za Rijeku bili živčani jer propuštaju vlak.



Napokon su se kod Ogulina popeli na autocestu i nakon devet sati stigli u Zagreb. No, za neke od putnika to nije bio kraj putovanja. Primejrice, za jednu majku s dvoje djece, koaj je putovala na istok Slavonije. “Izgubila je sve veze do navečer. Djeca su povraćala, plakala i preklinjala da ne idu više u taj autobus jer im je bilo zlo. Zato su i htjeli ići vlakom”, opisuje njene muke Ivanka.

I Franu Brkića koji je početkom kolovoza iz Zagreba putovao za Split, odnosno Lovinac umjesto vlaka na polazištu je dočekao autobus. “Jedan bus je vozio za Split, a drugi je razvozio i skupljao putnike po kolodvorima. Ovaj drugi je bio moj. Bus je autoputom došao do izlaza za Ogulin te nas odvezao do Oštarija, Josipdola i Plaškog, otprilike 25 kilometara od izlaza s autoceste. Potom se istim putem vratio na autocestu i nastavio put Splita, obilazeći kolodvore na kojima staje vlak 523. Nakon pet i pol sati stigao sam u Lovinac”, priča za Al Jazeeru Balkans.

Stranci: Turisti, zaobiđite vlak u Hrvatskoj

Na povratku u Zagreb vlak je kasnio 40 minuta. U Oštarijama su obaviješteni da je željeznički promet prema Zagrebu u prekidu. Nakon sat i pol po njih su došli autobusi. “U Zagreb sam umjesto u 20:37 sati stigao oko 23 sata. Ne znam što je bilo sa strancima koji su planirali nastaviti put vlakom u 21:20 sati prema Muenchenu”, kaže Brkić.

U HŽ Putničkom prijevozu, pak, navode da su akcijom ‘Vlakom na more’ snizili cijene karata iz većih kontinentalnih gradova prema moru te su ovog ljeta zabilježili tri posto više putnika. Najtraženija putovanja bila su Zagreb-Split i Zagreb-Rijeka.

“Vrijeme putovanja na navedenim relacijama ovisi o stanju pruge, tj. željezničke infrastrukture. Povremeno je tijekom sezone dolazilo do kvarova nagibnih vlakova zbog čega je prijevoz putnika na relaciji Zagreb-Split-Zagreb bio supstituiran autobusima”, opravdavaju se.

Inače, turistima je nedavno u vodiču Travel Chanella čak savjetovano da je željeznicu u Hrvatskoj bolje izbjegavati.