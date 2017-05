PUTIN IPAK POMAŽE: Rusija je spremna uložiti 10 milijuna eura za sanaciju rafinerije koja truje Slavonski Brod

Građani Slavonskog Broda koji su već godinama izloženi prekomjernom zagađenju zraka, a čiji je uzrok s druge strane rijeke Save – u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu – uskoro bi mogli odahnuti.

Rafinerija u Bosanskom Brodu u vlasništvu je ruske državne tvrtke Zarubezhneft, a 24 sata pišu kako je Ruska Federacija spremna u cijelosti platiti uvođenje čistih proizvodnih tehnologija u veliku rafineriju te da o tome pregovara s hrvatskim izvođačima.

‘NAJVIŠE STRAHUJEMO ZA NAŠU DJECU’: Zbog trovanja, stanovnici ovog hrvatskog grada razmišljaju o odlasku

Onečišćenje bi se smanjilo čak za 90 posto

“Iako smo dosad investirali nekoliko milijuna eura u filtre i zaštitu okoliša u bosanskobrodskoj rafineriji, postoji samo jedno pravo i konačno rješenje”, kazao je za 24 sata ruski veleposlanik u Republici Hrvatskoj Anvar Azimov. koji je posjetio Slavonski Brod kako bi se osobno uvjerio u razmjere onečišćenja.



Sadašnji je problem u tome što energana rafinerije, koja pokreće strojeve za preradu sirove nafte, radi na istu naftu koju prerađuje, a u kojoj je veliki postotak kemijskih nečistoća, najviše opasnog sumpora. Rješenje je da sirovu naftu u energani zamijeni ekološki mnogo čišći i prihvatljiviji plin.

“Ako bi se rafinerija prebacila na pogon plinom, mi smo spremni sve to platiti. Razgovaramo o mogućim opcijama izvođenja projekta s privatnim izvođačima iz Hrvatske”, kaže Azimov uvjeren da bi time razina onečišćenja zraka bila smanjena za čak 90 posto.

‘MOJE DIJETE IMA 9 GODINA I NIKAD NIJE UDAHNULO ČIST ZRAK!”: Brođani zbog zagađenja prijete blokadom granice

Rusija bi platila sve troškove prelaska na plin

Cijena cijelog projekta bila bi oko 10 milijuna eura i Rusija bi platila sve troškove, a da bi došlo do toga potrebno je sagraditi dio posebnog plinovoda od Hrvatske do BiH, odnosno do same rafinerije. I hrvatski stručnjak za naftu, prof. dr. Igor Dekanić, potvrdio je da bi uvođenje plina u rafineriju umnogome smanjilo razinu onečišćenja.

“Da, to je moguće. Uvođenje plina, kao što je slučaj u modernim rafinerijama, dovelo bi do smanjenja onečišćenja”, kazao je Dekanić za 24 sata napominjući kako se već i ranije razmatrala ta mogućnost.

Ruska strana u ovome vidi i mogućnost izvjesne zarade jer bi plin, za pogon rafinerije, dolazio iz Rusije. Inače, rafinerija u Bosanskom Brodu iz godine u godinu bilježi velike gubitke. Prema objavljenim podacima, ukupan gubitak te rafinerije narastao je na 284 milijuna eura.

OVO NIJE UCJENA VEĆ BORBA ZA ŽIVOT: Brođani prosvjeduju zbog onečišćenja zraka iz rafinerije u Bosanskom Brodu