PUSIĆ O KOALICIJI HDZ-HNS: ‘Da, jesam, znala sam za razgovore Vrdoljaka i Plenkovića… Sve se pretvorilo u svinjariju’

Nakon što se usprotivila koliciji HNS-a s HDZ-om i u Saboru glasovala protiv povjerenja novim ministrima u Vladi koju su te dvije stranke rekonstruirale, počasna predsjednica HNS-a Vesna Pusić ne zna je li još uvijek na toj dužnosti.

“To će svakako po sili Statuta i odluka mojih kolega prestati, ali ne znam u ovom trenutku je li već formalno prestalo, pretpostavljam, ali nemam tu informaciju”, kazala je gostujući na N1 televiziji.

“Suradnja dviju stranaka je moguća kad postoji svrha”

Ona tvrdi da je znala za razgovore Ivana Vrdoljaka s Andrejom Plenkovićem držeći da je suradnja dviju stranaka moguća, ali tek kada za to postoji razlog i svrha.



“A ono što je meni prezentirano, valjda jer je meni to osobno važno, je da je to način da se spasi obrazovanje kroz jednu jaku osobu u HNS-u”, rekla je te dodala da je Vrdoljaku odmah dala do znanja da u tome neće sudjelovati.

“Ja nisam nikakav fanatik. Čovjek ulazi u politiku da bi se postiglo neke ciljeve, a ako je to moguće – prekinuti koketiranje s ustaštvom, više novca za obrazovanje i znanost, Darwinova teorija, a ne kreacionizam, građanski odgoj u školama, spolni odgoj u školama… Cijeli niz vrlo konkretnih stvari. I dan danas bih osobno rekla, zbog svoje cijele karijere da u tome neću sudjelovati, ali vidim čak i neku logiku u tome da se cilj za koji se boriš, ako ga možeš postići s novim vodstvom, budeš za taj način. Dapače, mislim da bi to bilo vrijedno toga”, pojasnila je.

Amaterski izveden posao uništit će HNS

Ona smatra da je jedina osoba iz HNS-a koja bi mogla provesti tu reformu Pero Lučin.

“Ova gospođa nije HNS-ov kadar. Svašta je rečeno i strašno su se zakrvili, nažalost, odnosi, ali zbog vrlo amaterski i loše izvedenog posla se nešto što je moglo biti iskorak u hrvatskoj politici pretvorilo u svinjariju i uništenje HNS-a”, rekla je Pusić i dodala da njezno odbijanje koalicije s HDZ-om nije bila osveta za izostanak podrške prilikom njezine neuspjele kanidature za glavnu tajnicu UN-a.

Većina ljudi u HNS-u je, kaže, znala za razgovore s HDZ-om, ali ne i Anka Mrak Taritaš. Osim toga, kaže Pusić, razgovor nije gotova stvar.

“To nije bilo ni blizu završetka. Na Predsjedništvu smo donijeli odluku da za to nema temelja i da ne idemo u tu koaliciju”, kazala je za N1 televiziju.

Na koncu je, kaže, i sam Vrdoljak predložio da se u tu koaliciju ne ide, no potom je došlo do obrata.

“Tada se vidjelo da obrazovanje nije ključna tema, nego opravdanje za nešto što je odlučeno mnogo striktnije nego što sam ja mislila – da se ide s HDZ-om i da ćemo onda vidjeti što dalje, a to me šokiralo”, kazala je.

“Vrdoljak se mora vratiti u HNS, ovo je njegov projekt”

Ona smatra da se Vrdoljak nakon podnesene neopozive ostavke ipak mora vratiti u stranku jer je ulazak u koaliciju s HDZ-om njegov projekt.

“Ako si doveo stranku u taj salto mortale, onda moraš pomoći da se to izvede ili ne provede. U petak, bilo mi je muka, nije bilo nikoga da taj projekt brani, da mislim da je to izvedivo, ustala bih i branila”, priznala je.

Koalicija HDZ-a i HNS-a bi, po njezinom mišljenju mogla potrajati jer HNS nema kamo.

“Da se postavio drukčije i imao jasne i mjerljive zahtjeve i kriterije, onda bi se to dalo kontrolirati, ali unatoč svemu, ako išta, kad je već ovako, daj Bože da nešto od toga i uspije”, zaključila je Pusić.

