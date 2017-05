PUPOVAC ODGOVORIO BRKIĆU: ‘Danas ih je više posegnulo za mojim imenom…’

Potpredsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac u ponedjeljak je, nakon izjave potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića da Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade, na Facebooku objavio da, “u ime važnijih stvari”, onima koji su posegnuli za njegovim imenom odgovara “javnom šutnjom”.

“Danas ih je više posegnulo za mojim imenom, ja za njihovim ne kanim posezati. Posebno ne danas i ne ovdje. Danas i ovdje, u Hrvatskoj, za svakoga pa i za mene kao njezina državljanina i narodnog zastupnika, postoje neusporedivo važnije stvari i od mojeg imena i od imena onih koji za njim posežu. U ime tih važnijih stvari odgovorit ću im javnom šutnjom, čak i na ono na što u nekim drugim danima i nekim drugim prilikama ne bih šutio”, navodi Pupovac na svom profilu.

U razgovoru je Hini, neposredno prije te objave, kazao kako će komentar na Brkićeve riječi dati upravo na Facebooku.

Inače, Brkić je u ponedjeljak izjavio da Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade, te da je ovo hrvatska država u kojoj uz nacionalne manjine, koje imaju Ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati.



BRKIĆ KOMENTIRAO HASANBEGOVIĆA I NAPAO PUPOVCA: ‘Neće on slagati Vladu. Ovdje odlučuju Hrvati’

“Koliko ja znam, Milorad Pupovac je podržavao sve vlade, pa i onu bivšu gdje je Hasanbegović bio ministar. On je član Sabora i podupire Vladu. Gospodin Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav vlade. Ovo je hrvatska država i uz nacionalne manjine koji imaju ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati. To je naša zemlja. Zamislite kako bi to bilo kad bih ja govorio o tome kako će premijer Aleksandar Vučić u Srbiji rekonstruirati vladu”, kazao je Brkić na konferenciji za novinare uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a u stranačkoj središnjici.

Njegov je to komentar na Pupovčevu izjavu za Radio-televiziju Srbije da će, ako bude potrebna rekonstrukcija Vlade, biti opsežnija od minimalnoga nužnog broja.