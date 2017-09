PUPOVAC O POZDRAVU ‘ZA DOM SPREMNI’: ‘To je ustaški pozdrav o kojemu ne smije odlučiti nekakvo vijeće nego Vlada’

Za Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS) premještanje spomen-ploče HOS-a s natpisom ‘Za dom spremni’ iz Jasenovca na lokalitet Trokut pored Novske je neprihvatljivo i parcijalno rješenje.

“Krajnje je rješenje da pozdrav ‘Za dom spremni’ ne može imati pravo javnosti nigdje u Republici Hrvatskoj, a pogotovo ne na mjestu stradanja bilo civilnih žrtava bilo javnih žrtava”, kazao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostujući na N1 televiziji.

“Nije bilo dovoljno konzultacija u Vladi”

On smatra da je rješenje o premještanju ploče na lokaciju pored Novske gdje je bila i spomen-kosturnica partizanima, donsena bez dovoljno konzultacija među koalicijskim partnerima u Vladi.



“Postoji uvjerenje da bi Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima trebalo donijeti cjelovitu odluku. Mi mislimo da je ovdje stvar jasna, da nema ikoje Vijeće raspravljati. To je ustaški pozdrav i on ne može imati pravo građanstva. To treba odlučiti Vlada”, poručio je Pupovac dodavši da doneseno rješenje nije dobro ni za odnose u koaliciji niti za cijelu zemlju.

SDSS je, kaže, bio obaviješten o odluci o premještanju spomen-ploče, ali ne i konzultiran.

“Mi jesmo pripadnici jedne nacionalne manjine, ali mi smo politička stranka i dijelimo odgovornost za ukupnu politiku i želimo imati takvu ulogu i unutar Vlade”, kazao je.

“Suradnja s Vladom će ići dok bude imala smisla”

Na pitanje kako to da nakon svega SDSS i dalje surađuje s Vladom, Pupovac je kazao da su “poruke u politici i političkoj javnosti neophodne, kao i konzultacije” i da će “ići dok imaju smisla”.

“Vrijeme je da se progovori jezikom koji će biti jasan, koji će javnost razumjeti. Ono što u Hrvatskoj nije živo jest nasljeđe komunizma, a ono što je jako živo jest nasljeđe ustaštva i to treba reći”, poručio je predsjednik SDSS-a.

Premijeru Andreju Plenkoviću Pupovac još uvijek vjeruje i smatra da mu treba dati vremena da ojača.

“Plenković je u hrvatsku politiku donio svježinu, smirenje, nova očekivanja i ja Andreja Plenkovića znam kao čovjeka koji je u hrvatskoj politici, prije svega u diplomaciji, promovirao najbolje vrijednosti koje se mogu u tom poslu donositi. Ovo je novi posao i poziv i za njega i za sve nas. Ja razumijem da političke okolnosti nisu idealne i da je pitanje desničarenja otišlo i izvan politike i da je ona oslabila od 2011. – 2012. godine i da je potrebno vrijeme da ona ojača i da premijeru treba vremena vremena da to uradi, ali mi mislimo da se to treba raditi s jasnom političkom odlučnošću”, kazao je.

“Treba razlikovati spomen-ploču od nadgrobne ploče”

Upitan kako komentira zahtjev pripadnika HOS-a upućen Vladi da se ukloni četrdesetak ploča istočnoj Slavoniji i Lici kojima se slave srpski pobunjenici i na kojima su četnička, poput jedne u Borovu naselju, Pupovac je odgovorio da u konkretnom slučaju niej riječ o spomen-ploči.

“Tu nije riječ o ploči u Borovu naselju, nego o ploči na nadgrobnom spomeniku. Ja ne znam točno što tamo piše, ali bismo morali početi praviti razliku između nadgrobnih spomenika i onoga što imamo kao spomenike koji se postavljaju na javne objekte, koji se postavljaju na javne prostore, primjerice javnu vijećnicu. Ovo je stvar obitelji i ako treba razgovarati, razgovarat ćemo, ali te dvije stvari nisu istog ranga”, kazao je.

