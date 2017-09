PUPOVAC: ‘Dobro je što se napokon raspravlja o ustaškom pozdravu, tražimo rješenje za njegovu zabranu…’

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac potvrdio je danas da će sukladno zaključku Predsjedništva te stranke tražiti da saborski Odbor za Ustav i poslovnik i Ustavni sud donesu odluku oko pozdrava “Za dom spremni” te je ocijenio da je vladino Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima ozbiljno pristupilo rješavanju tog pitanja i da su ga možda u jednom trenutku podcijenili, no smatra da ono može dati samo mišljenje, ali ne i rješenje.

“Iz tog razloga krenut ćemo putem koji će osigurati da se dođe i do rješenja. To znači ne samo kroz Vijeće, za koje čujemo da ima vrlo ozbiljan pristup i možda smo ga u jednom trenutku podcijenili, ali mislim da se ne smije dopustiti da institucije budu zaobiđene – to znači saborska tijela kao što je Odbor za Ustav i poslovnik i Ustavni sud koji su o tome nešto rekli i imaju itekako o tome što za reći. Ići ćemo u tom pravcu i to je zaključak Predsjedništva stranke”, rekao je Pupovac u emisiji Intervju tjedna Hrvatskog radija.

Tražit će, kaže, rješenje kojim će se, što je prije moguće, stvoriti zakonske pretpostavke da taj pozdrav nigdje u hrvatskoj javnosti nema pravo građanstva.



Kao veliko postignuće ocijenio je to što javnost danas raspravlja o “ZDS”-u i da su “ljudi konačno rekli da je to ustaški pozdrav”.

Kazao je da je bilo razdoblja kada je situacija s pozdravom “Za dom spremni” bila i gora nego što je danas te da se o tome šutjelo “zbog pritiska jakih snaga koje su bile bliske tome”. “Nije bilo toliko puno dana od sadašnjeg dana kada su ljudi govorili da to nije ustaški već starohrvatski pozdrav”, dodao je.

Pupovac je demantirao da je tražio hitan sastanak s Beogradom zbog paljenja tjednika Novosti kojeg izdaje Srpsko narodno vijeće.

“Što se tiče sastanka sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem to su regularne konzultacije. Posebno u momentu u kojem je riječ o situaciji u kojoj incidenti, koji su povezani s institucijama Srba u Hrvatskoj, mogu poremetiti odnose Hrvatske i Srbije, a posebno planirane posjete, razgovore i unapređenje odnosa. Što se tiče Novosti, uvijek će biti onih koji će od Novosti raditi neku vrstu hrvatskih neprijatelja zato što se ne mogu usuglasiti da postoji politički i medijski pluralizam te slobodna kritika”, istaknuo je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

