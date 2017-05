PUNO JE GUBITNIKA, ALI I NEOČEKIVANIH DOBITNIKA: Njihovi rezultati najveća su iznenađenja prvog izbornog kruga

Nakon što su jutros gotovo svi sudionici lokalnih izbora požurili proglasiti sebe ili svoje stranke pobjednicima, trezveniji su promatrači i analitičari već utvrdili koji su najveći gubitnici prvog izbornog kruga.

No, s one druge strane, među pobjednicima ili barem onima koji su u prvom krugu ostvarili izvrstan rezultat, moguće je prepoznati nekoliko velikih iznenađenja. U prvom redu, riječ je o kandidatima i kandidatkinjama kojima uoči lokalnih izbora nisu davane velike šanse ili onima koji su, kako se to pretenciozno voli reći, poput mitske ptice Feniks uskrsli iz vlastitog političkog pepela.

Čačić se za 16 glasova provukao u drugi krug

Jedan od njih svakako je Radimir Čačić, koji je nakon prometne nesreće s dvjema poginulim osobama skrivljene u Mađarskoj početkom 2010. godine, bio osuđen na zatvorsku kaznu. Sam se potom povukao s mjesta prvog potpredsjednika u Vladi Zorana Milanovića, da bi ubrzo, na neugodan način, bio izbačen i iz HNS-a, stranke kojoj je više od desetljeća bio na čelu.

Nakon odsluženja kazne Čačić je, kako to ide, osnovao novu stranku, Reformiste, no činilo se da njegovo političko vrijeme nepovratno ističe. Jučer se, pak, pokazalo da još nije za političko umirovljenje, barem u svome varaždinskom ataru, gdje je na izborima za župana Varaždinske županije ušao u drugi krug s 25,48 posto osvojenih glasova. Tamo će se sučeliti s aktualnim županom Predragom Štromarom iz njegove bivše stranke HNS-a, koji je osvojio 40,28 psoto glasova. Čačić se u drugi krug doslovce provukao jer je za samo 0,2 posto ili 16 glasova prestigao HDZ-ovog kandidata Alena Runca.



Varaždincima je Čehok još uvijek drag

Još jedno iznenađenje dogodilo se u Varaždinu, a priredio ga je politički povratnik Ivan Čehok. Bivši predsjednik HSLS-a iz vremena kada se ta, nekoć jaka i važna stranka počela strmoglavo urušavati, ali i dugogodišnji gradonačelnik Varaždina koji se povukao nakon što je optužen da je, na toj dužnosti, pogodovao tvrtkama jednog lokalnog tajkuna oštetivši grad za skoro 50 milijuna kuna, vratio se jučer u politički život sa svojom nezavisnom listom. Ista je,s njim na čelu, na izborima za Gradsko vijeće pojedinčano osvojila najviše glasova – 28,92 posto pretekavši i koaliciju okupljenu oko SDP-a i HDZ. Povrh toga, Čehok je s 41,09 posto glasova ušao u drugi krug izbora s SDP-ovim kandidatom Alenom Kišićem (22,22 posto) s najvećim šansama da se ponovno ustoliči za varaždinskog gradonačelnika.

Biokemičar iznenadio u Kninu, posrnuli poduzetnik u Splitu

Veliko je iznenađenje priredio i široj javnost slabo poznati dr.sc. Marko Jelić, nezavisni kandidat za gradonačelnika Knina, grada koji je od oslobođenja naovamo bio neovosjiva HDZ-ova izborna utvrda koju je zadnjih godina takvom držala bivša gradonačelnica Josipa Rimac. I ona se vratila u igru uspjevši ući u drugi krug izbora za gradonačelnicu, ali s 10-postotnim zaostatkom za Jelićem. Taj 41-godišnji doktor molekuklarne biologije i biokemije, koji je doktorirao u Njemačkoj, a zatim se vratio u Knin gdje je osnovao i bio prvi dekan tamošnjeg Veleučilišta, na prošlim izborima bio je nezavisni kandidat na listi HDZ-a. No, s HDZ-om se razišao jer mu se, kaže, prigovaralo zbog iznošenja vlastitih stavova i mišljenja. Svojevrsni povratnik je i Željko Kerum koji se, nakon jednog ne odveć slavno odrađenog mandata na čelu Splita ponovno našao u utrci za gradonačelnika. Taj posrnuli poduzetnik uspio je jučer steći prednost u prvom krugu ispred kandidata HDZ-a Andre Krstulovića Opare i s velikim šansama ciljati na ponovni mandat.

Zagrebačka izborna iznenađenja: Esih i Tomašević

Bitka za Zagreb bila je divovska, pa se i neki formalni gubitnici ondje osjećaju pobjednicima. U prvom redu to je Bruna Esih koja je sa svojom nezavisnom listom i pod snažnim utjecajem odbačenog HDZ-ovca Zlatka Hasanbegovića više vodila izbornu bitku protiv HDZ-a, a ne za Zagreb. Na koncu je u tom prvome i uspjela osvojivši dvostruko više glasova od HDZ-ovog kandidata Drage Prgometa. I dok se Sandra Švaljek na trećm mjestu u prvom krugu s pravom može osjećati gubitnicom, dotle se pobjednički osjeća i Tomislav Tomašević kandidat tek nedavno osnovane stranke Zagreb je naš, proizašle iz nekoliko aktivističkih pokreta koji već godinama ratuju s Milanom Bandićem. Tomašević je u utrci za gradonačelnika dobio skoro 13 tisuća glasova odnosno 4 posto glasova, no mnogo veće iznenađenje jest što je ta stranka, čiju je listu predvodio, ušla u Gradsku skupštinu gdje će imati četiri zastupnika.

