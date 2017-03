PUNA BURZA NEZAPOSLENIH, A KAD IM SE PONUDI POSAO: ‘Jednog bole leđa, drugi ide u Njemačku, treći prijeti tajnici’

Zbog nedostatka građevinskih radnika mnogi poduzetnici bili su prisiljeni odustati od projekata, a ovaj primjer odlično oslikava stanje u toj industriji.

Ivica Kožul građevinski je poduzetnik iz Slavonskog Broda koji već tri godine traži montere suhe gradnje i ličioce za svoju tvrtku, ali ih ne može pronaći. Na Zavodu za zapošljavanje mu kažu kako imaju 30 radnika tih struka u evidenciji i dali mu popis i brojeve da ih sam zove. Koliko god mu se to učinilo nelogičnim, pristao je pozive obaviti sam, ali nije bio spreman na ono što je uslijedilo.

Kada je moja tajnica počela nazivati radnike s popisa, prvi joj je rekao da on ne može raditi jer ga bole leđa. Pitao ju je odakle joj njegov broj i odakle joj pravo da ga uznemirava. Drugi ju je molio da ga ne prijavi jer on uskoro ide u Njemačku i na zavodu je samo radi nekih prava, a treći joj je poručio kako je on nedavno izašao iz zatvora i zaprijetio joj kako će je pronaći i obračunati se s njom. Odustala je nakon petnaestog’, rekao je ovaj poduzetnik za Večernji list.



Ovakvih primjera ima diljem građevinske industrije koja je nakon niza kriznih godina konačno živnula. Stanje je, kažu, najteže u Slavoniji, iz koje svakog mjeseca u potrazi za poslovima odlazi na tisuće ljudi. Tri građevinske tvrtke u Slavonskom Brodu godinama traže 175 ljudi koje među gotovo 10 tisuća nezaposlenih u županiji ne mogu pronaći. Kada su potkraj prošle godine ispitivali potrebe za uvozom radne snage, u Hrvatskoj gospodarskoj komori suočili su se s apsurdnom situacijom da, osim za informatičarima i stručnjacima specifičnih zvanja, naše tržište vapi i za ličiocima, tesarima, fasaderima…

‘Nelogično je da naši poslodavci moraju tražiti uvoz radne snage koje sigurno ima među više od 200 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. Postoje samo dva objašnjenja: ili su ti ljudi otišli raditi u inozemstvo ili rade na crno, a i dalje se prijavljuju na zavod’ , kaže, Krešimir Rudec, tajnik Županijske gospodarske komore u Slavonskom Brodu.