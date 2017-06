PULJAK DAO PAR IDEJA POTENCIJALNOJ NOVOJ MINISTRICI: ‘Prvo – oduzeti diplomu Vasi Brkiću’

HNZ će, želi li složiti novu većinu s HNS-om, morati smijeniti Pavu Barišića s čela resora obrazovanja te to mjesto ustupiti HNS-ovom odabiru. Prema prvim informacijama, bit će to Blaženka Divjak, kojoj je glavni tajnik stranke Pametno, znanstvenik Ivica Puljak, dao nekoliko ideja.

Popis prijedloga napisao je na svojoj Facebook stranici.

Par ideja za potencijalnu ministricu znanosti i obrazovanja:

1) Oduzeti diplomu Vasi Brkiću.



2) Sprovesti upravni nadzor nad svim sveučilištima pod sumnjom u trgovinu interesima rektora. Analizirati što su od sveučilišta dobili članovi senata (i članovi njihovih obitelji) koji su glasali za rektora. Javno objaviti rezultate. To će barem smanjiti buduću trgovinu interesima.

3) Pokrenuti promjene zakona o znanosti na tragu prijedloga promjena ministara Fuchsa i Jovanovića, a koje su zajedničkim snagama spriječili visokopozicionirani političari iz svih stranaka (to je bio primjer neprincipijelnog ujedinjavanja). Prijedlog prošiti i drugim modernim idejama za unapređenje znanosti i visokog obrazovanja. Ukratko: zaokrenuti sadašnji smjer za 180 stupnjeva.

4) Resetirati CKR, na stanje od prošle godine, kad je to vodio Boris Jokić i ekipa.

5) Vjeronauk izmjestiti iz škola u crkve.

P.S.

Samo da budem jasan: apsolutno ne odobravam ovu novu koaliciju, mislim da je to sramota i katastrofa za naše društvo i politiku, te da nitko ozbiljan ne bi prihvatio sudjelovati u takvoj vladi”, napisao je Puljak.