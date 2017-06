PULJAK ČESTITALA OPARI I JASNO PORUČILA: ‘U gradu Splitu bit ćemo oporba’

Premda se nakon tijesne pobjede Andre Ksrtulovića Opare u Splitu spekuliralo kako bi njegov HDZ u Gradskom vijeću mogao koalirati s vijećnicima stranke Pametno, Marijana Puljak za sada je odbacila takvu mogućnost.

Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno, odmah po proglašenju pobjednika u utrci za gradonačelnika Splita na svom Facebook profilu čestitala je HDZ-ovom kandidatu Andri Krstuloviću Opari te demantirala glasine da bi s njim mogla u koaliciju.

OPARA NAKON POBJEDE NAD KERUMOM: ‘Promjena je došla u Split, ali prvo se moramo izvući iz problema’

“Čestitam svim pobjednicima ovih izbora, Andri Krstuloviću Opari na izboru za gradonačelnika Splita, a čestitam i svim biračima, koji su izašli na izbore, u prvom i drugom krugu, i time iskoristili svoje pravo da utječu na odluku tko će upravljati njihovim sudbinama. Nadam se da će sve više građana ubuduće koristiti svoje pravo da utječu na izbore jer to je dan kada se to uistinu može. U gradu Splitu bit ćemo oporba i kao i do sada raditi isključivo za dobrobit građana Splita”, napisala je Puljak.



Više o izborima pročitajte OVDJE.