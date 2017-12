PUHOVSKI ZA NET.HR: ‘Presuda Haškog suda je nepravedna, pa zna se tko je donosio sve važne odluke o Herceg-Bosni…’

Presuda haškoj šestorici loše će utjecati na položaj hrvatske zajednice u BiH, a i reakcije koje je donijela iza sebe neće narodu ići u prilog.

Presuda haškoj šestorici tekstualno je korektna, međutim kontekstualno nije. Ustvrdio je to politički analitičar Žarko Puhovski ističući kako se slaže s tim da je presuda nepravedna, ali da se ne slaže s tvrdnjama da nije utemeljena na povijesnim činjenicama.

“Svi koji su živjeli u tom vremenu znaju da su sve bitne odluke o Herceg-Bosni donosili bivši predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak. Ono što kontekstualno presudu čini nekorektnom je to što je ona došla svega tjedan dana nakon presude Ratku Mladiću i u tom dijelu dakle postoji velika diskrepancija”, kazao je Puhovski za Net.hr istodobno dodajući kako opet nije istina da nema presuda Haškog suda u kojima se spominje upletenost Srbije u rat u BiH jer da tome u prilog ide presuda Tadiću, ali i optužnica i suđenje Miloševiću koji presudu nije dočekao.



Osvrćući se na čin generala Slobodana Praljka ponovio je svoje stajalište kako će ga sada u Hrvatskoj smatrati svecem te je istaknuo kako se to već vidi po reakcijama. “Na samoubojstvo se obično odlučuju oni koji ne vide izlaza. Mislim da je Camus rekao da to učine kada stvari za njih postanu apsurdne. Mislim da se Praljak i zbog toga odlučio na takav čin. Našao se u apsurdnoj situaciji, osudili su ga, a on je smatrao da je nevin”, kazao je Puhovski dodajući kako on taj čin nikad ne bi nazvao junaštvom jer takva interpretacija nije primjerena.

Pogreška u govoru o žrtvama

Kad je riječ o tome kako će presuda djelovati na situaciju u BiH, Puhovski je odgovorio da će ona biti loša posebice kad je riječ o hrvatskoj zajednici. “Jučer su opet s dnevnog reda skinuli izborni zakon, a on je za hrvatsku zajednicu biti ili ne biti. Inače se naša zemlja mnogo više angažira oko obrana u Haagu, a zapravo bi se trebala angažirati oko pitanja kao što je taj zakon jer on određuje budućnost hrvatske zajednice u BiH”, kazao je Puhovski.

Komentirajući reakcije državnika triju država, Puhovski je kazao kako se premijer Plenković ponašao diplomatski, ali da su i on i Sabor trebali izraziti žaljenje zbog svih žrtava koje je počinila hrvatska strana, a ne govoriti samo općenito o žrtvama.

Prepucavanje preko žrtava

Osvrćući se na govor premijera i predsjednice kazao je kako ne bi smjeli govoriti o presudama na način na koji su govorili, ali da su pod pritiskom biračkog tijela. Primijetio je kako i HDZ i SDP izbjegavaju govoriti išta protiv Franje Tuđmana što će također, smatra, teško oštetiti poziciju Hrvatske u Uniji, ali i u BiH.

Osvrćući se na izjave Aleksandra Vučića kazao je kako je u tom dijelu došlo do prepucavanja preko žrtava što se nikako nije smjelo dogoditi. Također je istaknuo kako je vidljivo da Vučića boli to što Srbija još uvijek neke stvari ne smije dok Hrvatska smije. No, Vučić, kaže Puhovski, mora shvatiti da Srbija tek treba ući u KLUB Europske unije da bi smjela ono što i Hrvatska smije.

Kad je, pak, riječ o izjavama Bakira Izetbegovića, Puhovski smatra kako je u dijelu koji se odnosio na agresiju bio previše oštar, no s drugim dijelom njegove izjave u kojem govori o dvije dimenzije hrvatske politike te činjenici da postoji onaj svjetliji dio, se slaže.

