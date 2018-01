TKO JE KRIV ZA BRUTALNU MAKLJAŽU SREDNJOŠKOLKI? Psihologinja objasnila što se krije iza svega, situacija je krajnje alarmantna

“Zabrinjava me spoznaja da se mladi ljudi zabavljaju na takav čudan i neobičan način, jer sva ona publika je uživala u tučnjavi”, kaže psihologinja Mirjana Nazor povodom snimke tučnjave dviju srednjoškolki iz Splita koja je jučer zgrozila hrvatsku javnost

Javnost je zgrožena snimkom brutalne tučnjave dviju srednjoškolki iz Splita, koja se najprije pojavila na jednoj zatvorenoj grupi na Instagramu, a potom dospjela i u medije. Nakon objave snimke, sudionice tučnjave su privedene u policijsku postaju i protiv njih će, kako je priopćila glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske, biti podneseni optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu.

Iako ovo nije ni prvi ni posljednji ovakav slučaj, a ni jedini koji je dosad vidjela šira javnost, nekoliko detalja posebno je uznemirujuće. Naime, obračun šakama dviju tinejdžerica promatralo je barem stotinjak njihovih vršnjaka koji su ih okružili te ih navijački poticali da se mlate još žešće. Mnogi su pritom isukali mobitele i snimali događaj.

“Ovakve tučnjave nisu više privilegija muških”

Psihologinja iz Splita Mirjana Nazor kaže nam da ju snimka ove djevojačke tučnjave nije iznenadila jer je sličnih stvari već bilo u Splitu, a i drugdje, ali da je iznova zabrinuta.

“S jedne strane zabrinjava me spoznaja da se mladi ljudi zabavljaju na takav čudan i neobičan način, jer sva ona publika je uživala u tučnjavi. Pitam se kako mi to odgajamo djecu kad oni uživaju u takvim nasilnim situacijama i nasilnom rješavanju problema. S druge strane, zabrinjava me što kao društvo često toleriramo nasilje: i u obitelji, i u sportu i u drugim sferama. A mladi nisu ni gluhi ni slijepi. Oni to vide i misle si zašto ne bi i oni na taj način funkcionirali, kad to rade njihovi roditelji, profesori, treneri…”, kaže prof. Nazor.

Ponukani nizom komentara na tekstove o ovom incidentu u Splitu, uočili smo kako su mnogi, mahom muškarci, napisali kako su u “njihovo vrijeme” takve tučnjave bile česta pojava. Ipak, pitali smo psihologinju Nazor ne iznenađuje li to što u fizičkim okršajima sve češće sudjeluju djevojke.

“To je nažalost točno. Sve su manje razlike između mladića i djevojaka u načinu reagiranja i rješavanja problema. Je li to možda naličje borbe za ravnopravnost, pa mnoge mlade cure na taj način žele pokazati da su jednake s mladićima i da potući se s nekime više nije samo privilegija muških”, pita se psihologinja iz Splita.

Potreba za snimanjem pospješuje mladenačko nasilje

Također, u dominantno vizualnoj kulturi u kojoj je izražena potreba da se sve snimi, ali i objavi na mnogim dostupnim platformama, vršnjačko nasilje dobilo je novu domenziju. Na pitanje koliko potreba da se tučnjave ili slična društveno neprihvatljiva ponašanja snime i ‘okače’ na društvene mreže pospješuje nasilje, profesorica Nazor kaže da je to “definitivno veliki minus”.

“I prije je bilo tučnjava, ali vidjeli bi ih samo oni koji su bili na licu mjesta. Sada to vide deseci tisuća ljudi, ovisno o tome gdje se te snimke objavljuju. Bojim se da je nekima upravo to poticaj da postanu važni i popularni, da steknu status koji nisu uspjeli steći na neki drugi način. U pubertetskoj dobi mladima je jako važno istaći se, pa makar i na društveno neprihvatljive načine. Mnogima je, nažalost, to jedini kanal kroz koji se mogu pokazati. A medijska prašina koja se digla pokazuje da su doista u pravu i da su uspjeli skrenuti pozornost na sebe”, upozorava prof. Nazor.

