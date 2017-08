PRVI PUT U POVIJESTI HRVATSKOG PRAVOSUĐA: Nevjerojatno zbog čega je sud umanjio vrijednost jedne nekretnine u Osijeku!

Općinski sud u Osijeku donio je prvostupanjsku presudu kojom prvi put u povijesti hrvatskog pravosudnog sustava priznaje umanjenje vrijednosti nekretnine zbog lošeg glasa.

Riječ je o nekretnini na području Osijeka koja je gradnjom obližnjeg kompleksa oštećena (vidljiva šteta na objektu kao posljedica izvođenja građevinskih radova), no sud je presudio da je oštećena i neizravno, tako što je na tržištu nekretnina došla na loš glas zbog javnog progovaranja o problemu, čime joj je umanjena tržišna vrijednost, doznaje Glas Slavonije.

Đorđe Balić, građevinski inženjer u mirovini te stalni sudski vještak i procjenitelj nekretnina s 46 godina radnog iskustva u tome poslu, unutar šest mjeseci od podnošenja izvještaja u ovome slučaju, čak tri puta je dobivao primjedbe na vještačenje onih koji bi na temelju njega trebali platiti štetu. No, u konačnici, vještačenje je prihvaćeno.

Vrijednost nekretnine umanjena 10-15%

“Postupak i metode procjene vrijednosti nekretnina regulirane su Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina. Navedenim propisima nije regulirano pitanje umanjenja vrijednosti nekretnine zbog lošeg glasa, ali Zakon i Pravilnik dopuštaju da postoje i drugi zakonom i pravilnikom nespecificirani oblici štete koji se mogu procjenjivati u skladu sa zakonski utvrđenom metodologijom. U ovome slučaju ja sam odabrao poredbenu metodu. Promatrao sam i uspoređivao cijene iz realiziranih kupoprodajnih ugovora u razdoblju od 2012. do 2016. godine za cjenovni blok u kojemu se nalazi nekretnina – predmet vještačenja i paralelno za cjenovni blok koji joj po lokaciji i cijeni odgovara, a nalazi se izvan njezinog područja. I tako došao do umanjenja vrijednosti nekretnine od 10 do 15 posto”, objasno je sudski vještak za spomenuti list.



U kojim slučajevima nekretnina može doći na zao glas?

Tržišnu vrijednost zbog lošeg glasa može izgubiti stan koji se nalazi iznad ugostiteljskog objekta zbog buke i mirisa koji iz objekta dolaze, a narušavaju kvalitetu života stanarima. Isto tako, zbog lošeg glasa nekretnina može izgubiti na vrijednosti i na račun položaja.

“Imamo još jedan takav slučaj u Osijeku, u Strossmayrovoj ulici, gdje je čovjek u situaciji da živi u obiteljskoj kući između dviju velikih stambenih zgrada jer nije želio prodati svoje vlasništvo kada je investitor tih objekata planirao gradnju. Njegova je nekretnina drastično izgubila na vrijednosti jer on više ne posjeduje obiteljsku kuću na odličnoj lokaciji, već obiteljsku kuću u čije dvorište gledaju stanari dviju stambenih zgrada. Dobar je primjer i kuća u Retfali u kojoj je umno poremećena osoba na okrutan način ubila majku današnje vlasnice kuće. Ona zbog ubojstva majke ne želi više živjeti u toj kući. No, iako se zločin dogodio prije osam godina te su uklonjeni svi pokazatelji zločina, kuća se ne može prodati, čak ju ni banka ne želi prihvatiti kao hipotekarni zalog”, ispričao je Balić.

Logično, prvostupanjsku presudu odvjetnici druge strane u sporu pokušat će rušiti tijekom drugostupanjskog postupka.