PRVI POTEZ NOVE MINISTRICE: Blaženka Divjak uvela zabranu zapošljavanja na Sveučilištima. Evo zašto

Nakon što je stupila na novu dužnost ministrice znanosti, obrazovanja i sporta, Blaženka Divjak došla je do saznanja o tome da su sveučilišta prekoračila limite za obračunske koeficijente.

Prekoračenje iznosi čak 30 milijuna kuna, javlja Srednja.hr.

Ministarstvo poslalo mail Sveučilištima

Taj je portal u posjedu maila kojeg je Blaženka Divjak poslala Sveučilištu, a radi se o zabrani daljnjeg zapošljavanja i napredovanja znanstvenika do kraja lipnja, do kada bi se trebalo utvrditi kako je do te situacije došlo i tko je za nju odgovoran. Kako iznos prekoračenja ne bi porastao još više, ministrica je uvela zabranu zapošljavanja.

Dodaje se da je to ukupni dug na razini svih hrvatskih sveučilišta, a u njega su uključena sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Samo Sveučilište u Zagrebu prekoračilo je koeficijent za oko 10 milijuna kuna.



Tijekom lipnja samo određene promjene

‘Tijekom lipnja, odobravat će se samo sljedeće promjene: povratak s bolovanja, mirovanja i neplaćenog dopusta; povećanje plaće za doktorate; promjene na postojećim položajnim mjestima; zamjenska radna mjesta za bolovanje; nova radna mjesta redovitih profesora u trajnom zvanju sukladno odredbama članka 67. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju’, piše u tom mailu.

Prvi je to potez u prvom tjednu njezinog upravljanja Ministarstvom.

Obavijest o prekoračenom dodijeljenom obračunskom koeficijentu poslana je Upravi Sveučilišta u Zagrebu, a ono ju je proslijedilo sastavnicama Sveučilišta, piše Srednja.hr.