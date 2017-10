PRVI KONTIGENT ORUŽANIH SNAGA RH ODLAZI U POLJSKU: Hrvatski vojnici pojačavaju misiju NATO-a, Moskva je bijesna

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević ispratio je u četvrtak u bjelovarskoj vojarni Bilogora Prvi kontigent Oružanih snaga RH, u okviru borbene skupine, pod vodstvom SAD-a, u sklopu misije ojačanja prednje prisutnosti NATO-a u Poljskoj.

Koncept ojačane prednje prisutnosti usmjeren je na podizanje sigurnosti građana NATO saveza na tom području, a sudjelovanjem u tim aktivnostima članice NATO-a dokazuju jedinstvo, sposobnost i spremnost za obranu integriteta i suvereniteta granica, istaknuto je. Ujedno je potvrda svim članicama kako se mogu pouzdati da će NATO izvršiti svoju temeljnu zadaću, kolektivnu obranu svih zemalja članica od mogućih prijetnji, rečeno je.

Otišlo 90 vojnika s naoružanjem, opremom i vozilima

Prvi hrvatski kontingent u sklopu borbene skupine pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država (HRVCON eFPBG-USA) uključuje do 90 pripadnika Topničko-raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske s bitnicom SVLR – samovoznih višecjevnih lansera raketa, te stožerno osoblje i potporne logističke elemente s pripadajućim naoružanjem, opremom i vozilima.

Početak razmještaja u Poljskoj planiran je od listopada 2017., sa sposobnošću rotacije nakon šest mjeseci. Zapovjednik prvog hrvatskog kontingenta borbene skupine pod vodstvom SAD-a je bojnik Ivan Užarević.



“Prije svega kao sudioniku Domovinskog rata drago mi je što se Hrvatska vojska razvija na pravi način. Hrvatski vojnici spremni su i uvježbani za ovu zadaću. Hrvatska je članica NATO-a od 2009. godine, a sada smo došli u poziciju da šaljemo naše vojnike u Poljsku. Znamo da su Poljaci naš prijateljski, bratski narod s kojima dijelimo puno zajedničkih vriednosti i meni je drago što smo spremni jedni drugima pomoći”, istaknuo je ministar Krstičević.

Krstičević misiju uspredio s nogometnom utakmicom

Misiju je usporedio s nogometnom utakmicom u najvišoj ligi.

“To vam je kao u nogometu. Svakoga dana trenirate, a nemate priliku zaigrati. Mi ćemo sada u Poljskoj imati priliku da sve što radimo u Hrvatskoj napravimo i u Poljskoj, ali u borbenoj skupini s najboljima”, dodao je.

Ministar obrane Krstičević istaknuo je sa su “naš ključan partner SAD”, a tu su, dodao je, “i naši saveznici iz Ujedinjenog kraljevstva, Rumunjske i domaćin Poljska. Riječ je o odličnoj, najboljoj skupini. Imamo priliku prenijeti ogromna znanja koja ima naša pobjednička Hrvatska vojska, a s druge strane i mi možemo nešto od naših saveznika i partnera, lekcije za daljnji razvoj sposobnosti”, naglasio je Krstičević.

Četiri borbene skupine savezničkih snaga

Hrvatski sabor donio je 30. lipnja 2017. Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u okviru borbene skupine pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država (eFPBG — USA) u Republici Poljskoj. Konkretna implementacija koncepta ojačane prednje prisutnosti provodi se kroz razmještanje ukupno četiri borbene skupine savezničkih snaga u zemljama u istočnom dijelu Saveza – Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj.

Navedene četiri borbene skupine pod vodstvom četiri vodeće države — Kanade (Republika Latvija), Savezne Republike Njemačke (Republika Litva), Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Republika Estonija) te Sjedinjenih Američkih Država (Republika Poljska) bit će sastavljene od multinacionalnih savezničkih snaga (Albanije, Belgije, Danske, Hrvatske, Francuske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Rumunjske, Slovenije te Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske). Aktivnosti borbenih skupina koordinirat će multinacionalno zapovjedništvo smješteno u gradu Elblagu na sjeveru Poljske.

Moskva osuđuje prisustvo postrojbi blizu svojih granica

Moskva je osudila u četvrtak navodno raspoređivanje dodatne američke oklopne postrojbe na svojim granicama, ocjenjujući da krši sporazume zaključene između NATO-a i Rusije, što je SAD demantirao.

U Poljskoj i baltičkim zemljama, “pripadnici 3. američke oklopne postrojbe trebali bi zamijeniti vojnike 2. oklopne postrojbe američkih snaga kako ne bi prekršili osnivački akt NATO-Rusija, potpisan 1997.”, objavilo je u priopćenju rusko ministarstvo obrane. No, umjesto da napusti teritorij, “2. oklopna postrojba SAD-a došla je diskretno u Poljsku i ondje se rasporedila s oklopnim vozilima”, osudio je glasnogovornik ministarstva Igor Konašenkov.

“Za to vrijeme vojna oprema 3. američke oklopne postrojbe ostala je u Poljskoj i u baltičkim zemljama”, dodao je on, ustvrdivši da to znači da je dodatna postrojba “de facto raspoređena” blizu ruskih granica.

Američko veleposlanstvo u Varšavi opovrglo je ikakvo raspoređivanje nove postrojbe, objašnjavajući u priopćenju da se radi o smjeni jedinica već raspoređenih na licu mjesta, u okviru bojne NATO-a raspoređene od proljeća.

