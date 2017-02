PRVI HRVATSKI MINISTAR IMOVINE: Goran Marić otkrio kako će nova Vlada privatizirati državne tvrtke i nekretnine

Goran Marić u prvom intervjuu kao ministar državne imovine otkrio je svoje prve poteze, ali i zašto je premijer “stvorio” ministarstvo samo za njega.

Za Novu TV Goran Marić je ustvrdio kako Andrej Plenković nije nimalo izgubio na vjerodostojnosti kada je popustio i osnovao ministarstvo kojem je on na čelu.

“Ministarstvo državne imovine je toliko nužno jer će ono zasigurno osigurati toliko pozitivnih učinaka u upravljanju državnom imovinom. Hrvatska raspolaže s velikim fondom vrijednosti imovine, koja je ili nedovoljno iskorištena ili zapuštena. Tako da je sve veći nesrazmijer između ostvarenog dohotka i vrijednosti fonda imovine. Aktiviranjem te imovine, a najviše na pasivnost u upravljanju tom imovinom, ukazuje i nalaz Državne revizije. Sigurno će se pozitivno utjecati i na ekonomsku aktivnost veću, na gospodarski rast, na zaposlenost i u konačanici na veće prihode Državnog proračuna. Ako je išta bilo potrebno svih ovih 2 i pol desetljeća Hrvatskoj, to je bilo potrebno Ministarstvo državne imovine” istiće Marić te dodaje: “Splet okolnosti je išao, vidjeli ste što je sve hrvatska politička scena doživjela u posljednja dva mjeseca”



“Dinamična situacija” u HDZ-u

Kaže kako je situacija u HDZ-u kriva za to što se od samog počekta nije najavilo to “neophodno” ministarstvo.

“Objektivno, Vi znate da je HDZ promjenio predsjednika stranke u posljednja 2 i pol mjeseca. To je toliko bila dinamična politička scena da je jednostavno to…kad se spoznalo da je potrebno da se i učinilo po hitnom postupku. Ali, naglašavam, ovo je propust svih dosadašnjih vlada” pravda se Marić i istiće kako su razlozi za osnivanje ministarstva očiti već iz nalaza Državne revizije.

“Utvrdila je da ne postoji siguran registar državne imovine, da knjigovodstvena vrijednost u poslovnim knjigama za samo dionice i vlasničke udjele u trgovačkim društvima odudara 16 mlrd. i 600 mil. kuna u odnosu na iskazanu vrijednost u registru. Da nisu identificirane nekretnine, da se ne znaju korisnici nekretnina. Toliko neuređen sustav i ako negdje treba politika upravljanja, onda treba u državnoj imovini. A jedino mjesto gdje se može provoditi politika je ministarstvo”

Kaže i kako su prvi potezi već uslijedili. “Moramo rješavati akutne situacije, probleme kao što su Orljava, Imunološki zavod, Vijesnik, Narodne novine, Badel i već se na tome konkretno radi i vrlo brzo će Ministarstvo pokazati učinkovitost svog rada i riješit ćemo neke od ovih slučajeva po hitnom postupku, koje se godinama ne rješavaju. Isto tako, nužno je hitno pristupiti izmjenama zakona o upravljanju državnom imovinom.”

O prodaji odlučuje cijela Vlada

Na pitanje hoće li ulaziti u ovlasti drugih resora, primjerice, MOST-ovog ministra Dobrovića, gdje su energetske tvrtke odgovara:

“Nema ulaska u ovlasti nitko nikomu. Ovo je Vlada koja je jedinstvena, koja će zajednički raditi i ustroj ministarstava jasno definira da sva ministarstva sudjeluju zajednički u tom odlučivanju, a nositelj toga je Ministarstvo državne imovine.”

A kada je riče o prodaji državne imovine, kaže, odlučuje cijela Vlada-

“To će biti rezultat strateškog promišljanja i odluka Vlade u konačnici. I o svim takvim rješenjima će biti konačna odluka Vlade, a ne pojedinog ministra. Vrijeme je da se primjeni druga metodologija, drugi način i drugo vrijeme za eventualnu i prodaju određenih dijelova, kojima država ne bi trebala ni upravljati ni raspolagati, ali, to treba činiti na sasvim drugi način nego što se to dosada činilo i prijedlozi će ići iz Ministarstva, a Vlada je ta koja će donositi odluke. Mislim da će se u konačnici, da će to rezultirati puno povoljnijim pozitivnijim učincima, ekonomskim učincima na Državni proračun”

‘Postoje neka javna dobra’

Tvrdi i da će trokut Marić-Dalić-Marić “skladno. funkcionirati” te je odbacio teze kako je on protiv privatizacije. “Nema većeg promicatelja tržišnih odnosa i privatnog vlasništva od mene. Ali, postoje neka dobra javna dobra i opće dobro, koje nije ekonomsko dobro i koje neće nikada biti na prodaju. Ali, isto tako ima, ne na stotine, na tisuće vlasničkih udjela koje Hrvatska ne bi trebala zadržati, ali to treba izanalizirati sustavno i donijeti stragtegiju u svezi toga.”