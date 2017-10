PRVE REAKCIJE NA IZVJEŠĆE O POSLOVANJU AGROKORA: ‘Brojke koje smo vidjeli su jako loše…’

Predsjednik Mosta Božo Petrov komentirao je revidirano revizijsko izvješće PWC-a o kompanjama u koncernu Agrokor te poručio kako je potrebno pričekati konsolidirano izvješće te kako se istražno povjerenstvo mora osnovati što prije.

‘Brojke koje smo vidjeli su jako loše. Nije pozitivno da se odlaže konstituiranje istražnog povjerenstva u Saboru, valjda je svima jasno da je to potrebno’, rekao je Božo Petrov nakon što je vladin povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak predstavio ovo izvješće. Petrov smatra da ako se zadrži transparentnost, onda to može biti temelj za gospodarstvo jer unutar koncerna postoje i ‘zdrave tvrtke’.

‘Vidjeli smo da postoje tvrtke, pogotovo u prehrambenom i proizvodnom sektoru koje mogu biti konkurentne i djelovati dobro na tržištu, ali nikada više na način na koji su prije radili nego zaista transparentno i čisto’, rekao je Petrov.

OBJAVLJENI REZULTATI REVIZIJE AGROKORA: Najgora situacija je u Konzumu, gubitak se mjeri u milijardama, pročitajte cijelo izvješće



Potom je komentirao kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića te naglasio da ukoliko ne bi bilo te prijave, ne bi bilo ni ovog izvješća ni teme Agrokora već bi se sve ‘krpalo HBOR.om’.

‘Da nije bilo naše kaznene prijave, ne biste danas imali bilo kakvih radnji u Agrokoru. Da nije bilo Mosta, Agrokor ne bi bio tema, i dalje bismo imali davanja iz HBOR-a kao u prosincu po 300 ili 400 milijuna kuna, i na takav način bi se krpalo’, smatra.

‘Očekujem da se izvede sve na čistac i da ne bude nikoga tko je iznad zakona’, dodao je.

Upitan slaže li se sa SDP-om koji smatra da je sada jasno i da ministar financija Zdravko Marić ne može reći da ništa nije znao, Petrov je odvratio kako je i SDP imao priliku riješiti ovaj problem, a mi smo izašli iz Vlade jer smo smatrali da Marić ne može biti ministar i danas se vidi da smo bili u pravu’, poručio je Petrov te nakraju dodao kako je ministar Marić trebao znati što se događa te kako ne misli da se on izuzeo, prenosi N1.

Reakcija HNS-a Hrvatska narodna stranka poručila je u četvrtak kako joj je najvažnije buduće poslovanje Agrokora te je izrazila nadu da će izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak postupati racionalno, u duhu dobrog poduzetnika, a na dobrobit razvijanja koncerna, svih njegovih zaposlenika i hrvatskog gospodarstva općenito. Smatramo da njegov rad treba ubrzati, kako bi sve bilo završeno u planiranom roku, uz poseban naglasak na vraćanje dugova svim dobavljačima, spašavanje radnih mjesta, te očuvanje hrvatske poljoprivrede i industrijske proizvodnje, priopćio je HNS nakon revidiranog financijskog izvješća operativnih kompanija Agrokor grupe za 2016. koje je predstavio izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak. Koalicijski partner HDZ-a smatra da je prošlost Agrokora načelno svima jako dobro poznata i neupitno je da je riječ o koncernu koji je imao velikog utjecaja na hrvatsku industriju i poljoprivredu. “Napravljeno je puno dobrih poteza, ali i onih loših, što je rezultiralo time da je kompanija zapela u velike financijske probleme. Kako je do toga došlo i tko je za to odgovoran istražit će mjerodavna državna tijela i institucije koje će, utvrde li se nepravilnosti, u konačnici postupiti sukladno zakonima Republike Hrvatske”, stoji u priopćenju.

Među prvima reagirao i Maras

‘Mislim da se tri stvari same nameću, bilo bi dobro da je Ramljak dao potpunu sliku, a ne da ovako PR-ovski potencira stvar do ponedjeljka. Svima je sada jasno zašto tražimo Povjerenstvo, postavlja se pitanje kako ministar financija Zdravko Marić čitav niz godina nije primjetio oscilacije u financijskim izvješćima, te naravno, kada imamo ovako velike ispravke postavlja se pitanje odgovornosti. Pitao bih Ramljaka protiv koga je podnio kaznenu prijavu zbog nezakonitog sastavljanja financijskih izvješća’, rekao je Maras te naglasio kako bi bilo dobro da Ramljak kaže koje su njegove namjere.

Smatra da je Ramljak već danas trebao dati odgovore s obzirom na to da je govorio o deset milijardi kuna što je ogroman novac, jer ako je bila velika razlika u financijskim izvješćima onda mora netko biti odgovoran.

Potpuno je jasno da je on inficiran onime što je radio u Agrokoru u vremenima kada su se ovakve stvari događale, a očito je to po gospodinu Ramljaku kulminiralo zadnjih godinu, dvije, dana. On je danas govorio o 2015. i 2016. od kojih je jednu godinu ministar financija bio Zdravko Marić, a godinu dana prije bio visokopozicioniran u Agrokoru, kazao je te istaknuo da je Ramljak, ako su revizijska izvješća istinita, već trebao reagirati kaznenom prijavom.

Bernardić proziva Plenkovića

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na facebooku je napisao kako je Plenković umjesto 40 tisuća radnih mjesta u Agrokoru u travnju ove godine spašavao samo jedno radno mjesto – svog ministra financija”.

“Plenkovićev ministar je 26. siječnja ove godine tvrdio da je s Agrokorom sve u redu, a danas čujemo od Plenkovićevog povjerenika Ramljaka da su Agrokorove kompanije godinama poslovale s gubitkom. Plenkoviću, tko je lagao? Marić ili Ramljak?”, stoji u Berardićevoj objavi.

Lovrinović izvještaj nazvao konfuznim

Ivanu Lovrinoviću iz stranke Promijenimo Hrvatsku na prvi pogled izvješće izgleda loše.

‘Ovo izlaganje je bilo konfuzno, tako da mi kao čovjeku koji se bavi ekonomijom treba neko vrijeme da to ‘raščijam’, to je kad uzmete vunu u kojoj ima svega pa to raščijate da je očistite’, pojasnio je.

Smatra da ovdje ima dosta nabacanih podataka, a i dalje ne znamo uzroke ili razloge koji se kriju iza tih brojki.

‘Treba vidjeti cjelovite izvještaje, zato se sada ne usuđujem davati definitivnu ocjenu dok sve bolje ne proučim. Ovo što je izneseno izgleda vrlo negativno i optužujuće, ali postoje različite metodologije ili standardi pri revizijama. Ove izjave i rezultate ne uzimam zdravo za gotovo jer je pitanje kojim su se standardima služili”, suzdržan je Lovrinović.