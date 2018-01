PRVA ŽRTVA GRIPE U HRVATSKOJ: Žena stara 72 godine preminula u koprivničkoj bolnici, vrhunac epidemije tek slijedi…

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je kako je od početka prosinca broj oboljelih od gripe u stalnom porastu

72-godišnja žena preminula je jučer od gripe u koprivničkoj bolnici, objavio je danas ravnatelj bolnice dr. Mato Devčić. Preminula je zaprimljena na Odjel kardiologije zbog problema sa srcem, a čim joj je dijagnosticirana gripa liječnici su počeli s ciljanom terapijom. Nažalost, nije joj bilo pomoći te je podlegla teškoj infekciji, javlja Podravski.hr.

Od 29. prosinca u toj je bolnici hospitaliziran još 21 pacijent sa simptomima gripe. Zasad je detektiran virus tipa A, a najviše oboljelih staro je između 30 i 64 godine.

Zabranjeni posjeti pacijentima

‘Opći su simptomi visoka temperatura, tresavica i bolovi u mišićima, dakle klinička slika je uobičajena za gripu’, rekao je dr. Devčić koji je prošli tjedan zabranio posjete pacijentima na svim bolničkim odjelima kako se zaraza ne bi dalje širila.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo prošli je tjedan objavio kako je od početka prosinca broj oboljelih od gripe u stalnom porastu, broj službeno prijavljenih slučajeva tjedno raste za po nekoliko stotina, a vrhunac sezone gripe očekuje se za dva, tri tjedna.

Stvarni broj oboljelih veći

Posljednjeg tjedna prosinca službeno je prijavljeno 660 oboljelih od gripe, iako je stvarni broj oboljelih uvijek veći, a za očekivati je da će na vrhuncu epidemije taj broj biti između 1000 i 2000 oboljelih tjedno, kazao je prošlog tjedna za Hinu voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.

Trenutačno kod oboljelih dominira gripa tipa B, i to soj koji nije sadržan u ovogodišnjem cjepivu, no Kaić naglašava kako to ne znači da cjepivo ne pruža zaštitu.

Kod virusa A trenutačno prevladava podtip H3N2, koji je bio dominantan u populaciji prošle godine. Kaić kaže da su u zavodima za javno zdravstvo potrošene sve zalihe dodatno kupljenog cjepiva, a još ga se može naći u ambulantama obiteljske medicine. HZJZ je za ovu sezonu gripe nabavio oko 300.000 doza cjepiva, koje sadrži antigene za virus gripe tipa A, podtipova H1N1 i H3N2, te za virus tipa B.

VODEĆI HRVATSKI STRUČNJAK ZA GRIPU U RAZGOVORU ZA NET.HR OTKRIVA: Treba li se cijepiti i kada je to najbolje učiniti?