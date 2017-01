PRVA OSTAVKA U PLENKOVIĆEVOJ VLADI: Krstičevićev suradnik odlazi zbog nestanka tajnih dokumenata?

Pala je prva ostavka dužnosnika u Vladi Andreja Plenkovića. Iz, kako navodi, osobnih razloga, ostavku je ponudio pomoćnik ministra obrane za obrambenu politiku Nikola Brzica. Jutarnji list javlja kako je ministar Damir Krstičević potvrdio da mu je pomoćnik ponudio ostavku, no on će s njim o svemu još razgovarati.

Razlog ostavke Nikole Brzice mogao bi biti to što je u Ministarstvu obrane ostao nekadašnji pomoćnik ministra Zoran Drča, a moguće je da je Brzica nezadovoljan i zbog toga što nije postao državni tajnik, iako su mu to obećavali.

Animozitet prema Drči

Pomoćnik ministra obrane postao je još za mandata Josipa Buljevića, tako da animozitet prema Zoranu Drči postoji i od ranije, još od kraja Milanovićeva mandata.

Sve je, piše Jutarnji počelo kad je vlada Zorana Milanovića pred sam odlazak iz Banskih dvora usvojila dokument Plan obrane RH označen oznakom tajnosti. Među tek nekoliko ljudi koji su imali taj dokument bio je i Drča, a kad je dokument iz njegova ureda nestao, pokrenuta je istraga Vojno-sigurnosne agencije.



Još se uvijek ne zna što se dogodilo, a neke informacije govore da to čak i nije jedini dokument koji je iz njegova ureda nestao. Nestali su navodno i neki niže rangirani dokumenti NATO-a. Brzica zbog svega nema povjerenja u Drču, a kad istraga nije dala rezultate, sam je protiv njega podignuo tužbu. Taj je postupak još uvijek u tijeku.

Ostao bez mjesta državnog tajnika

Brzica je smatrao da on zaslužuje biti državni tajnik, no to se imenovanje nije dogodilo. Nastavile su se napetosti s Drčom, koji je nakon imenovanja Krstičevića i dalje ostao na svom radnom mjestu. Napetost je doživjela vrhunac kad je u sklopu preustroja MORH-a predloženo da Drča bude na čelu sektora u odjelu personalne politike. Brzica je smatrao da je to način da se s Drče makne odgovornost za nestanak dokumenata, a da istovremeno i napreduje u karijeri. Tad se odlučio na ostavku s mjesta u Ministarstvu obrane.

Jutarnji piše da ministar zbog toga neće biti zadovoljan jer je Brzica navodno jako dobro obavljao svoj posao.