PRESTIŽNI AMERIČKI ČASOPIS HVALI HRVATSKU: ‘Bit će turistički hit na našem tržištu u 2017. godini!’

Sve očitije postaje da je Hrvatska sve popularnija i među Amerikancima. A kada to razglasi popularni Vogue, onda nam to svakako pruža dodatne razloge za optimizam.

Iako većina Amerikanaca odmor u Europi poistovjećuje s grickanjem baguettea s pogledom na Eiffelov toranj ili s bacanjem kovanica u fontanu di Trevi nakon izdašne porcije tjestenine, oni malo odvažniji ipak se odlučuju na istraživanje opskurnijih europskih zemalja, poput Slovenije, Crne Gore, čak i Gruzije, piše megapopularni američki časopis Vogue.

Predsjednik njujorške putničke agencije Ovation Vacations, Jack Ezon, kaže kako su strah od zika virusa i terorističke prijetnje uvelike diktirali planiranje putovanja u 2016. godini. ‘Svijet mogućnosti za Amerikance se smanjio. Iako im je to isprva bilo frustrirajuće i razočaravajuće, ljude je prisililo da istraže neke nove destinacije, one manje turističke’, kaže Ezon.

‘Indie Brooklyn efekt’

Stoga su mnogi, piše Vogue, došli u gradove poput Berlina, Budimpešte, Dubrovnika, Bratislave. Tim je gradovima zajednički, ono što Jack Ezon naziva ‘indie Brooklyn efekt’. I baš to se, kažu, sviđa Amerikancima.

‘Doživljavamo značajan priljev turista u manje razvijene europske zemlje. To su nekada bile destinacije koje su privlačile pripadnike baby boom generacije, ali sada privlače i mlađu generaciju koja traži uzbuđenja, ali i sigurnost te jedne ‘drukčije’ Europe u kojoj postoji nasljeđe socijalističkih vremena s modernim elementima’, rekao je za Vogue Siniša Topalović, direktor tvrtke Horwath HTL sa sjedištem u Zagrebu.

Hrvatska privlači turiste u regiju

Osnivač luksuzne njujorške agencije SmartFlyer, Michael Holtz, posebno je istaknuo Hrvatsku i nazvao je zemljom zaslužnom za promjene koje doživljavaju ostale zemlje regije. On kaže kako američki turisti u svaku zemlju regije bivaju privučeni nečim specifičnim za tu zemlju, no kako je upravo Hrvatska ta koja ih privlači u regiju mješavinom svega – prekrasne prirode poput one na Plitvicama, drevnih zidina u Dubrovniku i ostataka rimske kulture u Splitu.

Hrvatska je, kaže ranije spomenuti Jack Ezon, u posljednjih pet godina zaslužna za 80-postotni rast dolazaka turista na Balkan.

Direktan let iz New Yorka za Balkan

Crna Gora je pak na dobrom putu da krene stopama Hrvatske, a direktan let Air Srbije na relaciji New York-Beograd definitivno ide u prilog uspjehu cijele regije.

‘Crna Gora i Hrvatska definitivno su promijenile mišljenje Amerikanaca. Ljudi su doslovce zaraženi njihovim ljepotama i ljudima te su čuli i za susjedne zemlje pa sad na popis zemalja koje žele posjetiti uvrštavaju Albaniju, Makedoniju i Srbiju’, dodaje Michael Holtz.