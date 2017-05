PROSVJEDNICI NA SAVICI O BANDIĆEVOJ NAJAVI: ‘Ta nam izjava ne znači puno, želimo vidjeti daljnje planove’

Iz građanske inicijative “Čuvamo naš park” u srijedu su izjavili da im Bandićeva najava da će odustati od preuređenja parka Trnjanska Savica jer neće raditi ništa protivno volji ljudi, ne znači puno te poručili kako bi htjeli vidjeti dokumentaciju što se planira i zaustaviti radove u parku Trnjanska Savica.

“To je slična poruka kao što smo dobili u vezi izgradnje crkve 2013., da bi nakon toga potpisao lokacijsku dozvolu. Znači, ta izjava može navoditi na različite interpretacije i zapravo nam ne znači puno”, rekao je Igor Kramarić iz građanske inicijative “Čuvamo naš park”.

BANDIĆ ODUSTAJE OD PARKA NA SAVICI: ‘Nećemo ništa raditi na silu, izgradit ćemo ga drugdje u Zagrebu’

“Mi bismo za početak htjeli vidjeti dokumentaciju što se planira i zaustaviti radove, da se uklone ograde i zatrpa jarak, sjedne za stol i napravi analiza što je potrebno i u kojem budžetu – da se pita građane što žele”, poručio je Kramarić.



Rekao je da gradonačelnik Bandić ne želi razgovarati sa stanovnicima Trnjanske Savice. “On s nama ne želi razgovarati u startu, jer da nije tako ne bi nam stavljao tablu navečer (o preuređenju parka)”, rekao je.

Dodao je kako im Bandić “nije ostavio prostora za razgovor” te da je baš eksplicitno ostavio dojam da ne želi pričati s ljudima. “Ako navečer, pod okriljem noći postavlja tablu, a ujutro šalje bagere – to je znak da ne želi razgovarati”, ocijenio je Kramarić i rekao kako im zbog toga nije niti palo na pamet da gradonačelnika pozovu na razgovor.

Kramarić je rekao da danas u parku Trnjanska Savica više nema policijskog vozila (marice), ali da policija oko parka stalno patrolira u automobilima, a oni 24 sata dežuraju. Rekao je da u odnosu na jučer danas imaju još više transparenata.

GRAĐANI SAVICE PROTIV BANDIĆA: Organizirali 24-satna dežurstva, na teren danas dolaze i inspektori Ministarstva

‘Da se pomakne ograda i zatrpa jarak, shvatio bih to ozbiljno’

Na pitanje je li ih ipak malo veseli ovakva najava gradonačelnika Bandića, Kramarić je rekao da je on stvarno ne shvaća ozbiljno.

“Shvatio bih je ozbiljno, da se pomakne ograda i da se zatrpa jarak. Onda bih to shvatio ozbiljno i onda to znači O.K. – prevladao je razum, idemo napraviti analizu, idemo na javni natječaj, uključiti stručnjake. Onda je to to. Onda možemo pristati i na plastičan i betonski park – samo mora oko toga postojati minimalni konsenzus i transparentnost, a ne da mi ne možemo doći do apsolutno nikakvih podataka za naš kvartovski park koji se želi uništiti našim novcem. To je nevjerojatno. To ne bi samo htjeli”, poručio je Kramarić.

Stanovnici Savice, koji danima prosvjeduju u parku, traže javnu raspravu i transparentni natječaj za preuređenje parka, a postojećim planovima zamjeraju što je, uz cijenu od 12 milijuna kuna, predviđeno da se više od 40 posto njegove sadašnje površine pokrije betonom i plastikom, umjetnom travom i sintetskim materijalima, pri čemu bi se uklonila prirodna trava i srušila dvadesetogodišnja stabla.

Prošle godine građani su prosvjedovali protiv gradnje crkve u istom parku, od koje se i odustalo.

Gradonačelnik Bandić danas je najavio odustajanje od preuređenja parka Trnjanska Savica te je izjavio da neće raditi ništa protivno volji ljudi, a park će vratiti u prvobitno stanje. “Ne znam tko na Savici prosvjeduje. Pričekat ćemo još par dana pa ćemo vidjeti što je. A ono što ja mogu sigurno reći da kada se većina ljudi na Savici izrazi da ne žele park mi ćemo vratiti u prvobitno stanje, a park ćemo – 11 milijuna kuna projekt – napraviti negdje drugdje u Zagrebu, jer na silu se ništa ne radi”, rekao je Bandić. “Gradonačelnik nikada neće to raditi i neće tamo raditi ništa protivno volji ljudi”, poručio je Bandić.