PROSVJED ZA TRG MARŠALA TITA: ‘Ovdje toliko stvari miriše na neofašizam i filoustaštvo’

Mirnim prosvjedom na Trgu maršala Tita Antifašistička liga (AL RH) uz potporu većeg broja organizacija civilnog društva i nekih političkih stranaka, obilježila je 22. lipnja, odnosno Dan antifašističke borbe kako bi, ističu, upozorili na nastojanja da se izbriše sjećanje na dio hrvatske povijesti, koja se obilježava tim danom, te su poručili kako ne žele nikakvu promjenu imena spomenutoga trga.

“Trg je naš” moto je građanskog okupljanja na Trgu maršala Tita u Zagrebu kojim antifašističke udruge i lijeve stranke, na Dan antifašističke borbe 22. lipnja upozoravaju da gradska vlast koketira s promjenom imena tog trga, “jednog od posljednjih simbola” pobjede nad nacizmom i ustaštvom u Drugom svjetskom ratu. Na prosvjedu se okupilo više od 1000 ljudi.

Okupljanje organizira inicijativa Saveza društava Josip Broz Tito, Savez antifašističkih boraca i antifašista (SAB), Antifašistička liga i Srpsko narodno vijeće te stranke Radnička fronta, Nova ljevica, Nova Hrvatska i Zagreb je naš, a organizatori očekuju oko 1000 sudionika.



“U Hrvatskoj danas ima toliko stvari koje mirišu na neofašizam i filoustaštvo da to mora zabrinjavati ljude. Mislim na marševe crnokošuljaša, na izjave da treba znati gdje je mjesto manjinama, na poruku studentima zagrebačkog Filozofskog fakulteta da njihov problem treba rješavati palicom, a to su samo neki od elemenata” rekao je za N1 jedan od organizora. Jovan Vejnović iz Saveza društava Josip Broz Tito.

Komentirajući činjenicu da u Brezovici nije bilo nikoga iz državnog vrha, Vejnović je kazao: “Mi imamo antifašizam za Bruxelles i za vanjske potrebe, ali ovdje se antifašizam želi bez partizana i Tita”.

“Sjećanje na dio povijesti Republike Hrvatske vezan uz 22. lipanj jedan je od najsvjetlijih dijelova i važno je sjećati ga se, Tito je jedan od najzaslužnijih što taj dan obilježavamo” uoči prosvjeda je komentirao Zoran Pusić, dodajući kako se ovdje ne radi o ” povijesnoj ulozi Tita, o kojoj bi se moglo svašta raspravljati, nego o vrijednostima u čiju su obranu stali i koje su i danas jednako važne”.

Iako često prozivan zbog toleriranja ustaštva, osobito nakon što je nagradu grada Zagreba dodijelio Ivi Sedlaru, Milan Bandić je uoči prosvjeda podsjetio na svoj rečenicu kako “‘Tko dovodi u pitanje antifašizam nije prijatelj Hrvatske’ . Jedan od povoda za prosvjed je upravo njegova najava da će se o imenu trga odlučivati na referendumu.

“Danas su lupljeni temelji za antifašitičku Hrvatsku i TIto je vodio borbu, a sada imamo pokušaje revizionizma. RH je snažno utemeljena na antifašizmu i tu ne smije biti upitnika, sumnji , nedoumica, a Hrvatska ima puno važnijih problema od promjene imena trga”, upozorio je šef SDP-a Davor Bernardić. Komentirao je odsustvo državnog vrha s proslave u Brezovici.

Za nas u SDP-u dvojbe oko te proslave nema, jer je antifašizam temelj na kojem je nastala hrvatska država”, rekao je predsjednik SDP-a.

“Antifašizam je temelj moderne demokratske Europe, antifašizam treba slaviti ali ne samo to, na njega treba i poticati jer mi smo nažalost danas u situaciji da mladi ljudi iz obijesti crtaju kukaste križeve, dižu desnicu u zrak i treba se zapravo zapitati gdje je zakazalo hrvatsko školstvo, gdje su zakazale političke institucije i što se to krivo radi u Hrvatskoj da se jednostavno dvojako smatra ova cijela priča”, ustvrdio je Bernardić.

Objasnio je kako je SDP-u pozdrav ‘Za dom spremni’ nije prihvatljiv. “Poštujemo sve; i moj otac je hrvatski branitelj, hrvatskim braniteljima kapa do poda, borcima HOS-a poštovanje, ali pozdrav ‘Za dom spremni je pozdrav’ koji nije prihvatljiv i za njega ne treba nikakvo Povjerenstvo”, ustvrdio je Bernardić.

“Ako HDZ-u i Plenkoviću treba Povjerenstvo, mi u SDP-u smo oko toga jasni; nama Povjerenstvo oko toga pozdrava ne treba jer to je ustaški pozdrav”, ustvrdio je čelni čovjek SDP-a.

NOB povezuje i Tuđmana i Bobetka i Radu Končara

Povijesničar Hrvoje Klasić istaknuo je kako su i prvi hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman, te jedan od ključnih generala hrvatske vojske u Domovinskom ratu, Janko Bobetko bili partizani.

“Rade Končar, Nada Dimić, Josip Kraš, Ivo Lola Ribar … nisu samo imena tvornica, to su imena hrvatskih narodnih heroja, kojima se društvo odužilo 1945. nazivajući njihovim imenima tvornice, ulice … isto to društvo ’91. ih je odlučilo kazniti – od heroja postali su preko noći zločinci. Mnogi su odgovorni za to, a među njima je i njihov partijski sudrug Franjo Tuđman, on to nije smio dopustiti, niti Janko Bobetko, niti Martin Špegelj, ali pak nešto povezuje njih i Nadu Dimić i Radu Končara – svi su oni pripadali istom oslobodilačkom pokretu koji je organizirao i u pobjede vodio Josip Broz Tito”, upozorio je povjesničar Hrvoje Klasić.