PROSVJED ANTIFAŠISTA ZBOG TRGA MARŠALA TITA: ‘Zagreb je nepokoreni grad, a takav će i ostati’

Na ovotjednoj skupštini Grada Zagreba donijet će se odluka o konačnoj promijeni imena Trga maršala Tita. Tim povodom danas se održao prosvjedni skup.

S porukom da Zagreb mora ostati “nepokoreni grad” i sačuvati svoje antifašističke vrijednosti, a uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine na kojoj će odlučivati o promjeni imena Trga maršala Tita, nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u ponedjeljak navečer na Trgu žrtava fašizma.

Uz zastave sa srpom i čekićem, kao i one nekadašnje socijalističke Hrvatske okupljeni su upozorili da se u Hrvatskoj od devedesetih zatiru antifašističke vrijednosti, a posljednjih se godina sve više veliča ustaštvo.

“Tito zauvijek! Kao simbol antifašizma i socijalizma”, “Antifašizam je moj izbor. Socijalizam je moj izbor”, “Prvo su došli po trgove, što je sljedeće?”, “Pobuni se!”, neki su od transparenata prosvjednika, od kojih su mnogi stigli iz Istre.

Uz ‘narodnooslobodilački’ glazbeni repertoar, kao i poneku revolucionarnu rock pjesmu, prosvjed je okupio razne generacije, od studenata i predstavnika Radničke fronte koji su dijelili svoju “Antikapitalističku kuharicu” do starijih koji su, podsjećajući na Titov međunarodni značaj, pokazivali zainteresiranima novinske isječke o tome koliko je delegacija bilo na njegovom sprovodu.

Benčić: Promjena imena Trga maršala Tita ‘isposlovana’ ružnom političkom trgovinom

“Želimo upozoriti da se antifašistički simboli i vrijednosti ovog grada sve više zatiru i da je pitanje promjene imena Trga, prema najavama Esih i Hasanbegovića, samo početak te da slijedi promjena imena i drugih ulica, svih onih koji imaju veze s antifašističkim naslijeđem u ovom gradu”, rekla je aktivistica Sandra Benčić.

“To nas zabrinjava jer je ‘isposlovano’ ružnom političkom trgovinom, a građani nisu imali priliku reći što misle o tome”, dodala je.

Benčić smatra kako dvije strane ne trebaju razgovarati da bi došle do konsenzusa nego razumjeti potrebe onog drugog i doći do zajedničkog rješenja koje neće, kao sada, biti nametnuto “od male političke marginalne grupe koja je do toga došla političkom trgovinom i koja će morati glasati za puno veće ‘dealove’ Milana Bandića gdje će opet javni interes biti doveden u pitanje”.

“Zagreb je nepokoreni grad, a takav će i ostati unatoč pokušajima revizije prošlosti od strane ekstremne desnice koja uz potporu aktualnog gradonačelnika nastoji izbrisati antifašističko naslijeđe promjenama imena ulica i trgova umjesto da se bavi stvarnim problemima građana i građanki Zagreba”, rekla je glumica Urša Raukar, koja je s kolegom Vilijem Matulom vodila program prosvjeda.

“Dok se suočavamo sa sve većom nezaposlenosti, siromaštvom i iseljavanjem mladih, trebamo nametnuti bitne teme za ovo društvo, ali se i odlučno suprotstaviti reviziji prošlosti, ‘alternativnim činjenicama’ i veličanju ustaštva”, dodala je.

Od 1990. do danas promijenjena su imena 474 ulice i trgova u Hrvatskoj. “Mijenjala su se imena ulica, a nisu se kažnjavali kriminal i nezakonita privatizacija, niti se želi kurikularna reforma, prema kojoj bi djeca možda i naučila da Končar s perilice ima i ime, a da Kulušić nije bio samo klub”, istaknuo je Matula.

Ocijenio je kako je “još hrvatska predsjednica micanjem biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka poslala desničarima jasnu poruku da ne odustaju od promjene imena njegova trga”. Praćen uzvicima “Tito, Tito”, podsjetio je da se prema Josipu Brozu zovu brojne ulice i trgovi, od Brazila do Indije, a po njemu je imenovan i jedan asteroid.

Kolak: Mladi nemaju gdje učiti o antifašizmu

Redatelj Ivica Buljan ustvrdio je kako se mijenjanjem imena ulica gube sjećanja, a “narod bez sjećanja nema ni budućnost”.

Psihologinja Mirjana Krizmanić rekla je kako još nitko nije dao jasna obrazloženja zbog čega bi se mijenjalo ime Trga, prisjetivši se svog odrastanja u vrijeme Tita, kada je, rekla je, imala besplatno školovanje, zdravstvo i jednaku plaću kao muškarci.

Student Jakov Kolak rekao je da mladi danas nemaju gdje niti naučiti o vrijednostima antifašizma, s obzirom da se ona zatiru u javnom prostoru, a nema niti dovoljno hrabrosti da se ona zagovaraju. “Nisu mladi neaktivni zato što su sebični ili neodgojeni, nego nemaju uvjete za društvenu angažiranost niti, bačeni na tržište rada, za to vremena”, ustvrdio je.

Prosvjed je organizirala inicijativa ‘Antifašizam je moj izbor’, koju su poduprli Centar za mirovne studije, Documenta, Građansko-liberalni savez (GLAS), Lezbijska grupa Kontra, Kulturnjaci2016, SDP, Srpsko narodno vijeće, Naprijed Hrvatska, Nova ljevica, Održivi razvoj Hrvatske (ORaH), Protagora, Radnička fronta, ZA GRAD, Zagreb je naš!, Židovska općina Zagreb i Ženska mreža Hrvatske.