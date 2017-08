[FOTOGALERIJA] SJEĆANJE NA KORNATSKU TRAGEDIJU: Prije deset godina 12 heroja izgubilo je život, a još se ne zna uzrok požara

Na Kornatima se 30. kolovoza 2007. godine dogodila strašna tragedija u kojoj je, gaseći požar, iz još nerasvijetljenih razloga smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Danas se obilježava deseta godišnjica te tragedije.

30. kolovoza 2007. godine u uvali Vrulje na Velikom Kornatu planuo je požar. Tog su dana stradali vatrogasci, a sve je zapamćeno kao najveća vatrogasna tragedija u mirnodopsko vrijeme u hrvatskoj povijesti.

REKONSTRUKCIJA TRAGEDIJE: Frane Lučić prvi puta nakon 10 godina došao na Kornate

Pogledaj fotogaleriju



Požar je toga dana prije točno deset godina počeo oko 11 sati. Vatrogasci su stradali već oko 14 sati, a Gorska služba spašavanja primila je poziv u pomoć tek iza 17 sati.

Od sedmorice teško ozlijeđenih vatrogasaca, preminulo je njih šest: 33-godišnji Dinko Klarić, 52-godišnji Ivica Crvelin, 37-godišnji Ivan Marinović, 27-godišnji Marko Stančić, 19-godišnji Gabrijel Skočić i 17-godišnji Hrvoje Strikoman.

U Zagreb su prevezena petorica: Tomislav Crvelin (23), Ante Crvelin (23), Josip Lucić (19), Karlo Severdija (17) i Marinko Knežević (52). Liječnici u splitskoj bolnici borili su se za živote 19-godišnjeg Ante Juričev-Mikulina i 23-godišnjeg Frane Lučića, koji je jedini preživio kornatsku tragediju.

Još uvijek nije rasvjetljen uzrok velikog požara u kojem su stradali vatrogasci, niti razlog zbog kojeg oni nisu dobili pomoć na vrijeme. Službene informacije govore da se radilo o eruptivnom požaru, no obitelji stradalih u to ne vjeruju. Postojala je i teorija o ostatku NATO-ove bombe koja je eksplodirala, kao i teorija o curenju goriva iz helikoptera kojim su vatrogasci došli na otok, no te teorije nisu dokazane.

OBILJEŽENA 10. GODIŠNJICA KORNATSKE TRAGEDIJE: U Zagrebu puštali balone, a u Vodicama lampione

VATROGASCI OSMISLILI NOVI NAČIN OBILJEŽAVANJA KORNATSKE TRAGEDIJE: ‘Tko će se ponašati odgovorno ako ne mi, to je vatra na otvorenom’