PROSLAVA OLUJE U KNINU BEZ THOMPSONA: Tog dana pjevat će u Slunju, a ima plan za iduće godine

Popularni pjevač Marko Perković poznatiji kao Thompson ove godine neće kao prošle nastupiti u Kninu na proslavi Oluje, već će toga dana pjevati u Slunju.

Tu je vijest, prethodno potvrdio novi gradonačelnik Knina, nezavisni Marko Jelić, rekavši da će ove godine tamo nastupiti Prljavo kazalište te dodavši da u tom koncertu neće biti političke pozadine.

“Sjetimo se i drugih gradova koji su pomalo zaboravljeni”

“Ovo je praznik svih nas i potrebno se držati temelja na kojima je nastala država koja treba počivati na toleranciji, razumijevanju i kršćanskim vrijednostima”, rekao je Jelić.

I sam Perković je za 24 sata rekao da ga gradonačelnik Knina nije ni pozvao da nastupi na obljetnici Oluje.



Umjesto toga, pjevač ima plan svake godine na taj dan odlaziti u drugi grad koji je bi na prvoj liniji bojišta – Vukovar, Zadar, Dubrovnik, Pakrac… i na taj način odati počast herojskim mjestima i narodu koji se tamo tijekom rata napatio.

“U Kninu nisam pjevao od 2002. do 2015. Nitko se nije žalio i većina ljudi prihvatila je odluku da slavimo i u Čavoglavama. Važno je u Kninu slaviti najsvečanije, ali sjetimo se i drugih gradova koji su već pomalo zaboravljeni, a herojski su branili Hrvatsku”, kazao je Perković za 24 sata.

Suborci i sljedbenici oduševljeni idejom

Dodaje kako se njegovim suborcima i sljedbenicima svidjela ta ideja i da će mnogi s njim ove godine u Slunj.

“Susrećem puno ljudi koji me pitaju ‘Gdje ćemo za Oluju?’. Kad su čuli plan i ideju svi su bili oduševljeni i podržali me. Naravno da me je to dodatno učvrstilo u odluci. Primijetio sam da se narod proteklih dvadesetak godina najbolje osjećao u Čavoglavama. Tamošnja slavlja im nedostaju jer su slavili baš kako su htjeli. Emocijama u Čavoglavama nije bilo kraja”, kazao je.

