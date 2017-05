PROPAST NAJVEĆEG LANCA KNJIŽARA U HRVATSKOJ? Algoritmu blokiran račun zbog nagomilanih 30 milijuna kuna duga

Lanac knjižara Algoritam zbog previsokih cijena najma prostora našao se u vrlo teškoj situaciji. Zbog toga, ali i pada potrošnje u toj djelatnosti, moglo bi doći do zatvaranja svih Algoritmovih knjižara, piše Jutarnji list.

Hrvatski izdavači pokrenuli su maratonske pregovore kako bi spriječili zatvaranje knjižara tog lanca. Pregovori bi mogli biti završeni do kraja ovog tjedna, kada će biti poznati tko će preuzeti najam dijela prostora, njih 31, na kojima su bile knjižare Algoritma. To bi mogli biti neki od postojećih lanaca knjižara.

Blokiran račun

AMK-u je u ponedjeljak blokiran račun zbog duga izdavačima, vjerovnicima, od čak tridesetak milijuna kuna. Taj se dug odnosi na knjige prodane u proteklih godinu dana. Kako bi zaustavile još veće gomilanje dugova, izdavačke su kuće zabranile daljnju prodaju svojih knjiga.

Zatvaranje knjižara dovelo bi nakladnike u još lošiji položaj jer bi ostali bez ključnog prodajnog kanala, piše Jutarnji list.



Predsjednik Zajednice nakladnika Mišo Nejašmić kaže da se tijekom pregovora AMK-a i potencijalnih najmoprimaca isticala i važnost očuvanja radnih mjesta. Zaposlenih je sada 300-tinjak, kaže vlasnik Algoritma Neven Antičević i dodaje da su im plaće već smanjene pa to ne može ponovno učiniti. Jedino što je moguće pokušati smanjiti je najam.

‘Troškovi najma trebali bi biti oko pet posto prometa, a nama su trenutno oko 15 do 20 posto. No, nisu ti najmovi tako visoki, oni su podnošljivi za druge branše, ali ne i za ovu našu gdje je došlo do golemog pada potrošnje. I mogu posegnuti u vlastite rezerve. Branša nam je u teškim problemima, mi zapravo svi spašavamo jedan drugoga iz dana u dan’, rekao je Antičević.

Knjižare zatvorene zbog inventure

Dobivanje kredita koji bi riješio problem tekuće nelikvidnosti nije moguć jer AMK nema ništa u svojem vlasništvu pa bi moglo doći do stečaja.

Ako AMK ode u stečaj, izgubit će i prava na najam tih prostora, a onda se u njima više ne bi prodavale knjige. Situacija bi se dodatno pogoršala nakon problema s Tisak Medijom koja je u sastavu Agrokora. Većina Algoritmovih knjižara trenutno je zatvorena zbog inventure.